Мама Зудиной — о ее браке с возрастным Табаковым: "Я была счастлива"

Олег Табаков был старше Марины Зудиной на 30 лет. Но это не помешало им пожениться. В свое время режиссер бросил жену Людмилу Крылову. Сын Антон сумел понять и принять выбор отца. А вот дочка Александра, говорят, не смогла простить папу. И на долгие годы затаила обиду.

Родители Марины были согласны

Мама Марины Зудиной не скрывает: она с самого начала не выступала против этого союза. Родителей юной актрисы не смущало, что избранник их дочери по возрасту чуть ли не их ровесник. Будущая теща сразу прониклась к Олегу Павловичу уважением.

Когда дочь решила выйти замуж за именитого режиссера на 30 лет старше нее, мама поддержала Марину.

"Меня часто спрашивают, была ли я против того, чтобы Марина вышла замуж за мужчину, который старше ее на 30 лет? Я честно говорю: я была не только не против, я была счастлива, что Марина встретила и полюбила такого человека", - приводит kp.ru слова Ирины Васильевны.

Роман скрывали

Мама Зудиной догадывалась и раньше, что ее дочь влюбилась в Табакова. Та была еще студенткой. Но женщина предпочитала не влезать в личную жизнь взрослой дочери. Она понимала, что в Табакова было просто невозможно не влюбиться. И тот тоже обожал их Мариночку. Девушка поступила в ГИТИС, она была ученицей Олега Павловича.

"Я подозревала, что у них любовь. Хотя Марина мне об этом не рассказывала. А я и не вмешивалась и не расспрашивала", - пояснила теща режиссера.

Ирина Васильевна уверена, что будущий муж сумел разглядеть в их дочери те качества, которые другие просто не замечали. Именно Табаков понял, каким актерским потенциалом обладает Зудина. Для Олега Павловича, как говорит мама Марины, был важен вовсе не внешний вид, а сам человек. Что он из себя представляет.

С именитым тестем Ирина Васильевна смогла поговорить только после свадьбы. В гости к родителям невесты он по-началу не ходил. Семья актрисы жила в маленькой "хрущевке" на Преображенской площади. А у Табакова была огромная квартира на Покровке. И после свадьбы Марина переехала жить к Олегу Павловичу. Дочку родители актрисы навещали уже в ее новой квартире.

"Мои внуки Маша и Паша — счастливые дети, что у них был такой отец. Он передал им свою доброту, хорошее отношение к людям. Он очень любил людей. И этим сильно располагал к себе. С ним было легко общаться", - добавила мама Зудиной.

Кстати, со своей женой Людмилой Крыловой Олег Павлович прожил в браке 34 года. Марина считала, что режиссер вряд ли когда-нибудь бросит первую семью. Но он все же развелся с Крыловой.