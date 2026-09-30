Мама Сергея Соседова первой приехала на прощание с сыном

30 сентября Москва прощается с Сергеем Соседовым — музыкальным критиком, чье мнение знали и уважали в индустрии. Он скоропостижно ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 58 лет.

Траурная церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Начало панихиды — в 11:00. После прощания Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области — рядом с отцом, которому он был очень дорог.

Одной из первых на церемонию прощания с Сергеем Соседовым приехала его мама Антонина Петровна, как сообщает MK.RU . Антонина Петровна шла под руку со старшим сыном. Голову она покрыла черным кружевным платком.

На церемонию пришли близкие, друзья и коллеги — те, кто много лет знал и работал с критиком. Люди делятся воспоминаниями: все говорят о нем как о человеке с ярким, самостоятельным взглядом на музыку, который никогда не подстраивался под чужие ожидания и не боялся открыто высказывать своё мнение. Для многих он был не просто профессионалом, а настоящей личностью в мире культуры — принципиальной, искренней и по-своему бескомпромиссной.