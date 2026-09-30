Мама Сергея Соседова на его похоронах выглядела опустошенной

30 сентября Москва хоронила Сергея Соседова. Музыкальный критик, телеведущий, человек с собственным голосом — ушел неожиданно, вдали от дома, в якутской командировке. На Троекуровском кладбище собрались родные, друзья, коллеги. Но в центре этой трагедии — маленькая седая женщина, которая сидела у гроба и почти не поднимала головы. Антонине Петровне 90 лет, и она хоронит своего младшего сына.
Последние дни перед прощанием
Еще накануне церемонии Антонина Петровна признавалась, что с трудом представляет, как переживет этот день. От переживаний поднялось давление, сил почти не оставалось. В первые часы после страшной новости она отказывалась верить — надеялась, что информация ошибочная, что с Сергеем все в порядке. Но чудо не случилось.
У гроба сына
В траурном зале Антонина Петровна выглядела совершенно опустошенной. После нескольких дней непрерывного потрясения у нее, казалось, не осталось даже слез. Она почти не реагировала на происходящее вокруг — лишь молча сидела рядом с Сергеем, опустив взгляд. Старший сын Владимир и другие родственники стараются быть рядом с ней в эти тяжелые дни, но заполнить пустоту, которая образовалась после ухода младшего сына, невозможно.
Когда из зала прощания вынесли гроб с телом Сергея Соседова, люди обступили Антонину Петровну. Но у той не было сил, чтобы им сказать что-либо. Антонине Петровне было невероятно сложно справляться с эмоциями.
Близкие поддерживали маму Сергея Соседова. Фото: Денис Бочаров / News.ru / Global Look Press
«Он прожил с мамой всю жизнь»
Певец Алексей Глызин, знавший Соседова много лет, рассказал о его отношениях с мамой.
«Он прожил с мамой всю свою жизнь. Все свои неполные 59 лет. Он очень любил Антонину Петровну. Она о нём заботилась, и это редчайший случай, когда такие теплые отношения…» — поделился Глызин.
Музыкант признался, что не смог подойти к матери Сергея в момент прощания — вокруг было слишком много людей, и это было бы неуместно. Он также сдержанно отозвался о тех, кто произносил речи
«Больше половины людей, которые говорили, не видели его… Для меня неприемлемо говорить какие-то вещи. Но это их абсолютное право», — цитирует Глызина Woman.ru.
Как все случилось
Сергей Соседов отправился в Якутию, чтобы войти в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице он упал на лестнице и получил тяжелую травму головы. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Сергею было 58 лет. Между ним и матерью всегда сохранялась теснейшая связь — они жили вместе всю его жизнь, и теперь привычный мир 90-летней женщины рухнул в одно мгновение.