Мама Сергея Соседова на его похоронах выглядела опустошенной

30 сентября Москва хоронила Сергея Соседова. Музыкальный критик, телеведущий, человек с собственным голосом — ушел неожиданно, вдали от дома, в якутской командировке. На Троекуровском кладбище собрались родные, друзья, коллеги. Но в центре этой трагедии — маленькая седая женщина, которая сидела у гроба и почти не поднимала головы. Антонине Петровне 90 лет, и она хоронит своего младшего сына.

Последние дни перед прощанием

Еще накануне церемонии Антонина Петровна признавалась, что с трудом представляет, как переживет этот день. От переживаний поднялось давление, сил почти не оставалось. В первые часы после страшной новости она отказывалась верить — надеялась, что информация ошибочная, что с Сергеем все в порядке. Но чудо не случилось.

У гроба сына

В траурном зале Антонина Петровна выглядела совершенно опустошенной. После нескольких дней непрерывного потрясения у нее, казалось, не осталось даже слез. Она почти не реагировала на происходящее вокруг — лишь молча сидела рядом с Сергеем, опустив взгляд. Старший сын Владимир и другие родственники стараются быть рядом с ней в эти тяжелые дни, но заполнить пустоту, которая образовалась после ухода младшего сына, невозможно.

Когда из зала прощания вынесли гроб с телом Сергея Соседова, люди обступили Антонину Петровну. Но у той не было сил, чтобы им сказать что-либо. Антонине Петровне было невероятно сложно справляться с эмоциями.