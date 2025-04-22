Мама Овечкина объяснила свои слезы: «Есть «доброжелатели», которые хают Сашу»

Мама Александра Овечкина в редком интервью высказалась о спортивных достижениях сына, который побил «вечный» рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Она дала понять, что безусловно гордится своим наследником. Однако когда Татьяну Николаевну спросили о ее эмоциональном состоянии на игре, она заверила, что это были не только слезы радости, но и грусти.

«Слезы были, потому что папы, Викторыча, нет с нами. Отец тоже радовался бы. А так было очень приятно, очень. И чувствовала гордость за парня. Он достиг всего этого не просто так, по щелчку пальцев, а за счет колоссального труда и большого желания в течение стольких лет. Иногда даже с ужасом думаю — двадцать лет, почти девятьсот голов. Это же просто обалдеть можно! И есть еще какие-то «доброжелатели», которые хают Сашу», - приводит sport-express слова Татьяны Николаевны.