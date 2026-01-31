Мама Либерж Кпадону заговорила о ней: "Я думала, может, на съемки уехала или еще куда-нибудь"

Мама покойной Либерж Кпадону дала первое интервью после ухода дочери из жизни. В нем женщина подробно рассказала о деталях последних дней жизни Либерж. Мама звезды реалити-шоу призналась, что долго не могла поверить в то, что ее дочери больше нет.

Как Либерж оказалась в роковой ванне

Мама Либерж Надежда Кпадону решила расставить все точки над 'i' и опровергла разные нелестные слухи о дочери. Она подробно рассказала, как, по ее мнению, прошли последние минуты жизни звезды.

"У нее была привычка: она набирала горячей-горячей воды, чтобы все прогрелось, ждала, когда остынет до приемлемой температуры, и только потом залезала. Видимо, так было и в этот раз. Она набрала ванну, выключила воду, стала ждать, смотрела что-то в телефоне и потеряла сознание", — поделилась женщина.

Никаких посторонних, никаких странных обстоятельств. Только привычный ритуал, который в этот раз стал последним.

Диабет, голодание и "бешеные цифры"

Надежда признается, что давно переживала за здоровье дочери. Она подтвердила, что у Либерж был сахарный диабет. И что именно он стал причиной ее смерти.

Также родительница отметила, что Либерж практиковала длительное голодание, что могло негативно сказаться на здоровье. Мама Либерж уточнила, что много раз пыталась отговорить дочь от диет.

"Иногда с ней по ночам по видео общались, и она при мне проверяла сахар, а там какие-то бешеные цифры. Я ей говорила: "Либерж, делай укол". При мне она делала укол", — рассказала Надежда.

Однако результаты экспертов стали для нее новым ударом.

"Но в заключении указано, что ни в желудке, ни в прямой кишке ничего нет. Видимо, она ничего не ела перед смертью", — добавила безутешная мать, едва сдерживая рыдания.

Секретные госпитализации и "дурацкий характер"

Незадолго до смерти Либерж часто попадала в больницу и даже публиковала в личном блоге ролики оттуда. Но родителям она предпочитала не рассказывать о своем состоянии. Сейчас ее мама говорит, что Либи неделю не выходила на связь с ними.

"Написала только перед этим, что у нее все нормально. Я думала, может, на съемки уехала или еще куда-нибудь. Через неделю она звонит и рассказывает, что в больнице лежала. "Но уже все хорошо, не переживай", — поделилась Надежда.

Во второй раз Надежда уже собиралась к дочери поехать к дочери. Но та запретила маме к ней приезжать. Она предпочитала со всем справляться сама.

"Вот такой дурацкий характер, и у меня такой же", — призналась Надежда Кпадону.

Странный разговор "на всякий случай"

Особенно жутко сегодня звучат слова Либерж, сказанные маме незадолго до трагедии. Как будто она что-то чувствовала. Понимала, что должно произойти нечто фатальное.

"Я еще спрашивала: "Как у тебя сахар?" Она говорит: "Ой, разберусь". А потом сказала: "Мама, на всякий случай: я все золото собрала и спрятала туда-то, а документы положила там-то". Я разозлилась: "Что за глупости?" — поделилась Надежда Кпадону.

Тогда же Надежда пообещала вскоре прилететь к дочери. Потом с Либи долго разговаривал ее папа.

"Муж Жильбер сказал, что они говорили на всякие отвлеченные темы. А потом говорит: "Что-то голос у нее грустный". Меньше всего я могла подумать, что она умрет", — разоткровенничалась Надежда.

Когда не стало Либерж Кпадону

Либерж Кпадону скончалась в марте 2024 года. Ей было всего 36 лет. Ранее бывшая участница телестройки Алиана Устиненко, которая часто общалась с Либи, рассказывала, что та предчувствовала свой скорый уход. Она знала, что ее жизнь оборвется очень рано.

Жизнь Либерж Кпадону оборвалась неожиданно и загадочно. Ее тело обнаружил владелец квартиры, в которой она жила. Мужчина пришел снять показания счетчиков. Официальной причиной смерти врачи назвали остановку сердца.

По материалам 72.ru