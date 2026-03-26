Мама Лерчек зарегистрировала новый косметический бренд

Эльвира Феопентова, мама известной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), официально вышла на рынок косметики — она зарегистрировала бренд и оформила юридическое лицо. Разберемся, что известно о новом проекте и сопутствующих бизнес‑инициативах семьи.
Косметический бренд: старт с громким заявлением
Эльвира Феопентова стала основным владельцем ООО "Еййя": ей принадлежит 60% компании. Основное направление бизнеса — продажа уходовой косметики.
Запуск сопровождается эффектным маркетинговым ходом: создатели заявляют, что в основе продукции лежит особая формула, которой якобы пользуются мировые знаменитости — в том числе члены семьи Кардашьян‑Дженнер и певица Бейонсе. Такой акцент на "звездном стандарте" может стать ключевым элементом позиционирования бренда и привлечь внимание аудитории, заинтересованной в премиальном уходе.
Лерчек и ее мама. Фото: соцсети
Роль Лерчек в новом проекте
Хотя сама Эльвира Феопентова выступает формальным лицом бренда, значительную поддержку в запуске оказывает ее дочь — больная раком Валерия Чекалина (Лерчек). Ранее жених Лерчек уже анонсировал запуск нового бренда. И по его словам, Валерия активно участвовала в подготовке проекта, несмотря на период домашнего ареста.
У Лерчек уже есть опыт в бьюти‑бизнесе: она продвигала и продавала скрабы и кремы под брендом Letique. Судя по всему, блогерша не планирует оставлять это направление и намерена интегрировать накопленные знания и связи в новый семейный проект.
Какой еще бизнес есть у мамы Лерчек
Помимо косметического бренда, Эльвира Феопентова развивает и другие направления. Недавно она стала совладельцем ООО "СМАРТ БАЙТС" — компании в сфере общепита. В этом проекте ее доля составляет 30%. На текущий момент бизнес еще не запущен, но сам факт диверсификации говорит о стратегическом подходе к развитию портфеля активов.
Сама же Лерчек сейчас лечится от рака желудка. Заболевание на четвертой стадии было обнаружено у нее в начале марта. Лерчек предстоит пройти девять курсов химиотерапии.
По материалам SHOT
