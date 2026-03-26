Мама Лерчек зарегистрировала новый косметический бренд

Роль Лерчек в новом проекте

Хотя сама Эльвира Феопентова выступает формальным лицом бренда, значительную поддержку в запуске оказывает ее дочь — больная раком Валерия Чекалина (Лерчек). Ранее жених Лерчек уже анонсировал запуск нового бренда. И по его словам, Валерия активно участвовала в подготовке проекта, несмотря на период домашнего ареста.

У Лерчек уже есть опыт в бьюти‑бизнесе: она продвигала и продавала скрабы и кремы под брендом Letique. Судя по всему, блогерша не планирует оставлять это направление и намерена интегрировать накопленные знания и связи в новый семейный проект.

Какой еще бизнес есть у мамы Лерчек

Помимо косметического бренда, Эльвира Феопентова развивает и другие направления. Недавно она стала совладельцем ООО "СМАРТ БАЙТС" — компании в сфере общепита. В этом проекте ее доля составляет 30%. На текущий момент бизнес еще не запущен, но сам факт диверсификации говорит о стратегическом подходе к развитию портфеля активов.

Сама же Лерчек сейчас лечится от рака желудка. Заболевание на четвертой стадии было обнаружено у нее в начале марта. Лерчек предстоит пройти девять курсов химиотерапии.

По материалам SHOT

