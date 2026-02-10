Мама Ходченковой вызвала полицию во время суда с коммунальщиками: что случилось

Скандал разгорелся в Юрьев-Польском районном суде Владимирской области. Там проходило заседание по иску Татьяны Владимировны Ходченковой, матери известной российской актрисы Светланы Ходченковой, против коммунальных служб.

Но все обернулось вызовом полиции, обвинениями в нарушении конституционных прав и напряженной борьбой за прозрачность.

Борьба за кадр: Конституция против засекреченности

Конфликт начался с ходатайства стороны истца о ведении видеосъемки судебного процесса. Мама Светланы Ходченковой Татьяна Владимировна настаивала на своем праве, ссылаясь на Конституцию Российской Федерации, которая, по ее словам, гарантирует возможность видеозаписи открытых судебных заседаний.

"Нет частных лиц, нет детей, нет гостайны, обычное гражданское дело. К чему эта секретность?" – цитирует MK.RU ее эмоциональное заявление в зале суда.

Судья не нашел оснований для удовлетворения ходатайства и отказал в видеосъемке. Этот отказ стал отправной точкой для дальнейшего развития событий. Когда адвокат Ходченковой продолжил настаивать на проведении видеосъемки, судья принял решение удалить его из зала суда.

Полиция в зале суда: новый виток противостояния

Не смирившись с решением судьи и удалением своего представителя, мать Светланы Ходченковой приняла радикальные меры. Она позвонила в экстренную службу и вызвала наряд полиции, заявив, что служитель Фемиды нарушает ее конституционные права.

Инцидент привлек внимание, и после окончания заседания в суд действительно прибыл сотрудник полиции. В его присутствии Татьяна Владимировна написала заявление против судьи, фиксируя свои претензии.

Суть спора

Несмотря на столь драматическое развитие событий, рассмотрение дела продолжилось, хотя и без одного из представителей истицы. В ходе заседания прояснились детали требований Татьяны Ходченковой. Основное недовольство истицы вызвала строка в платежном документе за ЖКХ, касающаяся оплаты за "общедомовые ресурсы".

По расчету Татьяны Владимировны, ей принадлежит около 6 квадратных метров из общего пользования, однако с 2011 года она вынуждена оплачивать пропорционально всей площади своей квартиры, составляющей 60,2 квадратных метра. По ее словам, аналогичная ситуация сложилась и у других жильцов дома.

Предыдущие схватки и перспективы

Это не первая и, судя по всему, не последняя битва Татьяны Ходченковой с коммунальными службами. Ранее она уже подавала аналогичный иск, касающийся оплаты за электроэнергию в рамках общедомовых платежей, и даже выиграла его в первой инстанции. Однако, решение было отменено в апелляционном суде. Более того, коммунальщики сами выступали истцами против нее, требуя демонтажа запорного крана, установленного на общедомовом стояке.

В настоящий момент Татьяна Владимировна Ходченкова пытается обжаловать решение по иску против нее в кассационном суде, а также подала апелляцию по своему первоначальному иску. Таким образом, история противостояния матери Светланы Ходченковой с коммунальными службами далека от завершения и продолжает развиваться, привлекая внимание не только судебных органов, но и общественности.

