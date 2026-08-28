Мама Ирины Алферовой умерла в окружении близких людей

Ирина Алферова. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Стали известны некоторые детали кончины Ксении Архиповны Алферовой.

В семье народной артистки, 75-летней Ирины Алферовой случилась большая утрата: не стало ее мамы, Ксении Архиповны, ветерана Великой Отечественной войны. Женщина ушла из жизни на 104‑м году, в окружении самых близких людей. О трагедии артистка сообщила сама в социальных сетях; уже состоялись похороны.

Как стало известно MK.RU, Ксения Архиповна скончалась 24 августа в своей квартире на улице Покровка. Этот дом — не просто место жительства, а часть семейной истории. Старинный особняк некогда принадлежал княгине Голицыной, и в нем семейство Алферовых жило много лет.

Квартира хранит и следы творческой заботы Ирины Ивановны. Еще в годы брака с Александром Абдуловым актриса сделала здесь небольшой ремонт. Позже она значительно преобразила интерьер, стилизовав убранство под старину — так в пространстве соединились уважение к прошлому и личное отношение к родному дому.

Ирина Алферова с мамой и дочкой Ксенией. Фото: соцсети

Уход Ксении Архиповны — это не только личная потеря для семьи, но и тихое прощание с целой эпохой: женщина, прошедшая Великую Отечественную войну, прожила долгую жизнь, став свидетельницей и участницей важнейших событий страны. Ее стойкость, любовь к семье и верность своим принципам стали той опорой, на которой строилась жизнь близких — в том числе и путь известной дочери.

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