Мама Ирины Алферовой умерла в окружении близких людей

В семье народной артистки, 75-летней Ирины Алферовой случилась большая утрата: не стало ее мамы, Ксении Архиповны, ветерана Великой Отечественной войны. Женщина ушла из жизни на 104‑м году, в окружении самых близких людей. О трагедии артистка сообщила сама в социальных сетях; уже состоялись похороны.

Как стало известно MK.RU , Ксения Архиповна скончалась 24 августа в своей квартире на улице Покровка. Этот дом — не просто место жительства, а часть семейной истории. Старинный особняк некогда принадлежал княгине Голицыной, и в нем семейство Алферовых жило много лет.

Квартира хранит и следы творческой заботы Ирины Ивановны. Еще в годы брака с Александром Абдуловым актриса сделала здесь небольшой ремонт. Позже она значительно преобразила интерьер, стилизовав убранство под старину — так в пространстве соединились уважение к прошлому и личное отношение к родному дому.