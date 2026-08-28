Мама Ирины Алферовой умерла в окружении близких людей

В семье народной артистки, 75-летней Ирины Алферовой случилась большая утрата: не стало ее мамы, Ксении Архиповны, ветерана Великой Отечественной войны. Женщина ушла из жизни на 104‑м году, в окружении самых близких людей. О трагедии артистка сообщила сама в социальных сетях; уже состоялись похороны.
Как стало известно
Квартира хранит и следы творческой заботы Ирины Ивановны. Еще в годы брака с Александром Абдуловым актриса сделала здесь небольшой ремонт. Позже она значительно преобразила интерьер, стилизовав убранство под старину — так в пространстве соединились уважение к прошлому и личное отношение к родному дому.
Ирина Алферова с мамой и дочкой Ксенией. Фото: соцсети
Уход Ксении Архиповны — это не только личная потеря для семьи, но и тихое прощание с целой эпохой: женщина, прошедшая Великую Отечественную войну, прожила долгую жизнь, став свидетельницей и участницей важнейших событий страны. Ее стойкость, любовь к семье и верность своим принципам стали той опорой, на которой строилась жизнь близких — в том числе и путь известной дочери.