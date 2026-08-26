«Мало огня»: Линда исполнила хиты Максима Фадеева на «Новой волне»

Певица Линда вышла на сцену фестиваля «Новая волна» в Казани и исполнила хиты, которые написал ее бывший продюсер Максим Фадеев, — «Ворона» и «Мало огня». Произошло это на фоне многолетнего юридического конфликта, уголовного дела и прямых запретов со стороны композитора.

Несмотря на угрозы и запреты Фадеева, Линда не стала менять сет-лист. Со сцены фестиваля прозвучали «Ворона» и «Мало огня» — песни, без которых образ певицы просто немыслим. Именно по этим хитам Линду знают и любят, и без них ее концерты потеряли бы смысл. При этом с юридической точки зрения исполнение песен вопреки воле правообладателя — аргумент «это меня отражает» — ничтожен.

Предыстория конфликта

Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) и Максим Фадеев разругались еще в конце 1990-х. Фадеев написал для певицы почти весь ее культовый репертуар — «Ворону», «Мало огня», «Северный ветер», «Песни тибетских лам». После разрыва авторские права на эти композиции стали предметом спора, который тянется почти 30 лет.

Фадеев утверждает, что подписи на договорах о передаче прав — подделка, и он ни разу не получил авторских отчислений за свою музыку. По его словам, на протяжении трех десятилетий «кто-то его обворовывал». Почерковедческая экспертиза, проведенная в рамках следствия, подтвердила: подпись Фадеева на документах сфальсифицирована.

Линда настаивает, что права были оформлены законно — через лейбл «Кристальная музыка», созданный ее отцом. Концертный директор певицы Михаил Кувшинов отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Еще один фигурант дела, бизнесмен Андрей Черкасов, владелец компаний «Джем» и «Профит», находится в СИЗО.

Допрос и уголовное дело

Весной 2026 года Линду вызвали на допрос, который длился десять часов. Певица проходит по делу как свидетель, но, как отмечают юристы, статус может измениться на подозреваемую. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание по которой — до десяти лет лишения свободы.

А вы как думаете, почему Линда решилась исполнить со сцены хиты Фадеева? Поделитесь в комментариях.