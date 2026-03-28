Мало к кому так относился: Федорова рассказала о реакции Трампа на ее отказ от титула "Мисс Вселенная"

Оксана Федорова — первая и единственная россиянка, завоевавшая титул "Мисс Вселенная", — спустя годы поделилась подробностями своего неожиданного решения отказаться от короны. В интервью KP.RU она раскрыла мотивы поступка, детали напряженной беседы с Дональдом Трампом и то, что в итоге определило ее выбор.

Почему Федорова отказалась от титула?

Главной причиной отказа стало невозможность совмещать обязанности победительницы с учебой. В тот период Оксана Федорова была студенткой адъюнктуры и служила в органах внутренних дел. Университет предоставил ей отпуск всего на 30 дней, после чего руководство вуза начало проявлять настойчивость в вопросе ее возвращения.

Остаться в Америке означало бы уволиться из органов и прервать учебу — такой сценарий Федорова не могла принять.

Поддержка и решающие моменты

В период сомнений важную роль сыграла директор конкурса Пола Шугарт. Она поддержала Оксану, сказав, что человек должен идти за своим сердцем. Эти слова помогли будущей звезде обрести уверенность в правильности выбора.

Еще одним фактором, укрепившим Федорову в решении вернуться домой, стали неприемлемые вопросы на одном из ток‑шоу. Детали она не раскрыла, но отметила, что именно тогда окончательно поняла: приоритеты расставлены верно.

Напряженная беседа с Трампом

Решающий разговор состоялся с владельцем конкурса Дональдом Трампом. По воспоминаниям Оксаны Федоровой, беседа была напряженной. Будущий президент США отреагировал на новость с сожалением и произнес фразу, которая запомнилась ей надолго

"Мне очень жаль. Это титул, о котором многие мечтают. И я мало к кому из победительниц так относился", — вспомнила Оксана Федорова слова Трампа, сказанные ей тогда.

Эти слова, с одной стороны, подчеркнули исключительность ситуации, а с другой — подтвердили: решение Федоровой стало неожиданностью даже человека, привыкшего к амбициям участниц.

