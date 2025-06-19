Маликов высказался про брак с Изаксон: "Мужика важно не передавить"

Дмитрий Маликов счастлив в браке больше 30 лет. От Елены Изаксон (Маликовой. — Прим. ред.) у него есть дочка Стефания и сын Марк. Младший ребенок появился на свет, когда Дмитрию было 48 лет. А его жене на тот момент исполнилось 55. Малыша выносила и родила суррогатная мама.

Маликов не скрывает: и они с Еленой сталкивались с кризисом в браке. В 2008 году супруги едва не развелись. Сохранить отношения им удалось благодаря мудрости Изаксон. Она сделала все, чтобы сгладить темперамент мужа.

"Мы оба не глупые, оба красивые. Мы, в общем-то, оба с добрым началом. Ее мудрость — в умении держать баланс и ситуацию под контролем. Она сильная личность, но не передавливает, потому что мужика важно не передавить", - отметил Маликов в интервью Лауре Джугелии.

Прокомментировал Дмитрий и слова жены о том, что он когда-то поднял на нее руку, пишет mk.ru . На тот момент ему было сорок лет.

"Ну, выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов", - оправдывался певец.

Супруги вместе с 1992 года. Их общая дочка Стефания родилась в 2000 году. А в 2018-м в семье появился сын Марк. От первого брака у Елены также есть дочка Ольга. Жена Дмитрия когда-то была в браке с бизнесменом Сергеем Изаксоном.

Сын стал для Дмитрия настоящим подарком судьбы. Позднее отцовство для него в радость. Музыкант делает все, чтобы его сынишка чувствовал отцовскую заботу. Артист даже шутил, что Марк "выселил его из спальни". Малыш боялся спать один. И родители пускали его в свою комнату. При этом Елена старается проявлять строгость в воспитании. А вот Дмитрий, наоборот, балует сынишку.