Маленький храм, свечи, из знаменитостей только Аверин: как прошло прощание с Владимиром Довжиком

Максим Аверин (на фото в центре) на прощании с Владимиром Довжиком. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

В Москве прошло прощание со звездой сериала "Склифосовский" Владимиром Довжиком.

В Москве состоялась скорбная церемония прощания с актером Владимиром Довжиком. Отпевание прошло на Антиохийском подворье. Кто пришел проститься с Довжиком?

Прощание с Владимиром Довжиком

Владимир Довжик, по словам отпевавшего его священника, был прихожанином этого храма. На Пасху он помогал священникам. Проститься с Владимиром Довжиком пришли его преданные поклонники и прихожане. Маленький храм был до отказа наполнен людьми.

Из знаменитостей отдать последнюю дань памяти покойному актеру пришел Максим Аверин. Довжик вместе с ним снимался в сериале "Склифосовский".

Владимир Довжик хранил в секрете свою личную жизнь. Известно, что семьи у него не было. Из близких людей у Владимира Довжика осталась только родная сестра.

Момент прощания с Владимиром Довжиком. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Когда не стало Владимира Довжика?

Владимир Довжик скончался 24 февраля. Он ушел из жизни в одной из клиник Москвы. Целую неделю Довжик провел в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетными. Владимир Довжик скончался от последствий инсульта. Ему было 57 лет.

Кого Владимир Довжик сыграл в сериале "Склифосовский"

Главной "медицинской" ролью в карьере актера стал нейрохирург Юрий Шейнман в сериале "Склифосовский". Этого персонажа он воплощал на протяжении всех 12 сезонов проекта.

Сам Довжик называл Шейнмана самым ответственным врачом в "Склифе". По его утверждению, Шейнман, подобно любому человеку, порой допускает промахи, однако как специалист неизменно демонстрирует высочайший уровень мастерства.

Владимир Довжик на съемках 12 сезона сериала "Склифосовский". Фото: телеканал "Россия"

Владимир Довжик похоронен на на Востряковском кладбище столицы.

Храм, в котором отпевали Владимира Довжика. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также