Маленький храм, свечи, из знаменитостей только Аверин: как прошло прощание с Владимиром Довжиком

В Москве состоялась скорбная церемония прощания с актером Владимиром Довжиком. Отпевание прошло на Антиохийском подворье. Кто пришел проститься с Довжиком?
Прощание с Владимиром Довжиком
Владимир Довжик, по словам отпевавшего его священника, был прихожанином этого храма. На Пасху он помогал священникам. Проститься с Владимиром Довжиком пришли его преданные поклонники и прихожане. Маленький храм был до отказа наполнен людьми.
Из знаменитостей отдать последнюю дань памяти покойному актеру пришел Максим Аверин. Довжик вместе с ним снимался в сериале "Склифосовский".
Владимир Довжик хранил в секрете свою личную жизнь. Известно, что семьи у него не было. Из близких людей у Владимира Довжика осталась только родная сестра.
Момент прощания с Владимиром Довжиком. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда не стало Владимира Довжика?
Владимир Довжик скончался 24 февраля. Он ушел из жизни в одной из клиник Москвы. Целую неделю Довжик провел в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетными. Владимир Довжик скончался от последствий инсульта. Ему было 57 лет.
Кого Владимир Довжик сыграл в сериале "Склифосовский"
Главной "медицинской" ролью в карьере актера стал нейрохирург Юрий Шейнман в сериале "Склифосовский". Этого персонажа он воплощал на протяжении всех 12 сезонов проекта.
Сам Довжик называл Шейнмана самым ответственным врачом в "Склифе". По его утверждению, Шейнман, подобно любому человеку, порой допускает промахи, однако как специалист неизменно демонстрирует высочайший уровень мастерства.
Владимир Довжик на съемках 12 сезона сериала "Склифосовский". Фото: телеканал "Россия"
Владимир Довжик похоронен на на Востряковском кладбище столицы.
Храм, в котором отпевали Владимира Довжика. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Читайте также: