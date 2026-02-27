Маленький храм, свечи, из знаменитостей только Аверин: как прошло прощание с Владимиром Довжиком

В Москве состоялась скорбная церемония прощания с актером Владимиром Довжиком. Отпевание прошло на Антиохийском подворье. Кто пришел проститься с Довжиком?

Прощание с Владимиром Довжиком

Владимир Довжик, по словам отпевавшего его священника, был прихожанином этого храма. На Пасху он помогал священникам. Проститься с Владимиром Довжиком пришли его преданные поклонники и прихожане. Маленький храм был до отказа наполнен людьми.

Из знаменитостей отдать последнюю дань памяти покойному актеру пришел Максим Аверин. Довжик вместе с ним снимался в сериале "Склифосовский".

Владимир Довжик хранил в секрете свою личную жизнь. Известно, что семьи у него не было. Из близких людей у Владимира Довжика осталась только родная сестра.