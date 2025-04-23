Маленькая, сухенькая, с лицом мумии: что стало с ведущей «Аншлага» Региной Дубовицкой

Шоумен Сергей Дроботенко устроил настоящий переполох в Сети, поделившись снимком с легендарной теле- и радиоведущей Региной Дубовицкой.
Он рассказал, что на днях побывал в гостях у Регины Дубовицкой. Та любезно согласилась позировать для фото.
Дорогих гостей Регина Дубовицкая принимала в домашней одежде. Она облачилась в свободные серые брюки в спортивном стиле, розовый жакет и тапочки ему в тон.
«Навестили давеча с Еленой Воробей, Геннадием Ветровым и друзьями любимую Регину Игоревну. Все хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щечки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: «А ты номер новый сделал?» — сообщил в личном блоге Сергей Дроботенко.
Регина Дубовицкая (на фото в центре) в компании друзей. Фото: соцсети Сергея Дроботенко
Увидев, как сейчас выглядит Регина Дубовицкая, поклонники пришли в ужас. Они отметили, что из некогда цветущей женщины она практически превратилась в иссохшую мумию.
В Сети заподозрили, что Регина Дубовицкая, в декабре прошлого года отметившая свое 81-летие, чем-то больна.
Так Регина Дубовицкая выглядела в молодости. Фото: Наталья Логинова/Global Look Press
Поклонники, конечно же, все еще прекрасно помнят Регину Дубовицкую, которая много лет вела на телевидении юмористическую передачу «Аншлаг».
Программа выходила в эфир раз в неделю и была настоящим праздником смеха и искрометного юмора. В передаче выступали самые известные в стране юмористы и писатели-сатирики: Владимир Винокур, Михаил Евдокимов, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Виктор Коклюшкин и другие.