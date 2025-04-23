Малахов пришел проститься с Церетели с букетом белых роз и лилий: застыл у гроба со скорбным лицом

В Москве в Храме Христа Спасителя прошло отпевание покойного скульптора Зураба Церетели. Церемонию прощания посетили многие известные личности.
Среди тех, кто пришел отдать дань памяти легендарному мастеру, были замечены жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова, дипломат Владимир Чхиквадзе, актер Евгений Герасимов, телеведущий Андрей Малахов.
Траурный венок на прощание с Зурабом Церетели прислал Президент России Владимир Путин.
В фотобанках появились снимки с прощания с Зурабом Церетели. На одном из них запечатлен со скорбным лицом телеведущий Андрей Малахов. Он подошел к гробу с телом скульптора, склонил голову. В руках Андрей Малахов держал букет белых цветов, состоящий из роз и лилий.
Андрей Малахов у гроба Зураба Церетели. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Скульптор Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля. Рядом с ним в этот момент были самые близкие его люди. Зурабу Церетели был 91 год.
Похороны скульптора пройдут в Тбилиси 27 апреля. Покоится Зураб Церетели будет рядом со своей женой Инессой Андроникашвили. Такова последняя воля маэстро.