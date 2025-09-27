Малахов отреагировал на сообщения о том, что посещал концерт группы 'Пикник': "Это что-то новенькое"

Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на появившиеся сообщения о том, что он, якобы находился в концертном зале 'Крокус' в день теракта. Малахов сделал лаконичное заявление в связи с этим. Что он сказал?

Реакция Андрея Малахова на новости

Андрей Малахов в телеграм-канале прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о себе. В частности, телеграм-канал Mash сообщил, Малахов приходил на концерт группы 'Пикник' в 'Крокус'. Но почему-то скрывает это обстоятельство.

Андрей Николаевич счел нужным сообщить, что ничего подобного не было. Более того, он не является поклонником творчества группы 'Пикник'. Малахов дал понять, что с удивлением прочитал о себе новости подобного толка.

"Друзья, это что-то новенькое. Не припомню, чтобы я был замечен в рядах поклонников группы 'Пикник', — написал Андрей Малахов в телеграм-канале.

Что произошло в 'Крокусе'?

В концертном зале 'Крокус Сити Холл' 22 марта 2024 года произошел теракт. В этот день там должен был состояться концерт группы 'Пикник'. Террористы открыли стрельбу по людям, пришедшим на выступление коллектива.

В результате нападения погибли 150 человек. Музыканты 'Пикника' в теракте не пострадали. Коллектив дал концерт 27 марта в Санкт-Петербурге, начав его с минуты молчания в память о погибших.