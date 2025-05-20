Малахов — о Волочковой после смерти Григоровича: "Надеюсь, ей дадут зайти в Большой театр и попрощаться"

Телеведущий Андрей Малахов разместил в своем телеграм-канале архивное видео с участием балерины Анастасии Волочковой. На этих кадрах запечатлен фрагмент с дня рождения ныне покойного балетмейстера Юрия Григоровича.

Анастасия Волочкова тепло поздравила маэстро с днем рождения, вспомнив, какую роль он сыграл в ее жизни.

"Мы поздравляем Юрия Николаевича с днем рождения. Это человек, которому я обязана своей жизнью.

Я вам благодарна, что вы есть, что в те времена, когда за меня никто не вступался, вы рядом были всегда, вы меня защищали.

Спасибо вам от души за то, что вы такие человеческие качества сохранили", — сказала в кадре Анастасия Волочкова, обращаясь к Юрию Григоровичу.