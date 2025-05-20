Малахов — о Волочковой после смерти Григоровича: "Надеюсь, ей дадут зайти в Большой театр и попрощаться"

Телеведущий Андрей Малахов разместил в своем
Анастасия Волочкова тепло поздравила маэстро с днем рождения, вспомнив, какую роль он сыграл в ее жизни.
"Мы поздравляем Юрия Николаевича с днем рождения. Это человек, которому я обязана своей жизнью.
Я вам благодарна, что вы есть, что в те времена, когда за меня никто не вступался, вы рядом были всегда, вы меня защищали.
Спасибо вам от души за то, что вы такие человеческие качества сохранили", — сказала в кадре Анастасия Волочкова, обращаясь к Юрию Григоровичу.
Анастасия Волочкова и Юрий Григорович. Фото: соцсети Андрея Малахова
Юрий Григорович тоже очень тепло отзывался о балерине Анастасии Волочковой, вспомнив, как та давала благотворительные концерты в Краснодаре.
"Представляю, как остро Настя переживает его уход. И надеюсь, ей дадут зайти в Большой театр и попрощаться с Мастером", — высказался Андрей Малахов.
Балетмейстер Большого театра Юрий Григорович умер накануне, 19 мая. Ему было 98 лет. Знаменитый хореограф является автором известнейших постановок. Среди них 'Каменный цветок', 'Легенда о любви', 'Щелкунчик', 'Спартак', 'Иван Грозный', 'Ангара', 'Ромео и Джульетта' и 'Золотой век'.
Анастасия Волочкова была знакома с Юрием Григоровичем с 1996 года, именно он вручил ей золотую медаль на международном конкурсе.
Григорович поддерживал Волочкову после того, как ее в 2003 году со скандалом уволили из Большого театра.