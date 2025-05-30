МакSим вспомнила ощущения в коме: будто логическое продолжение жизни

МакSим детально рассказала о том, что она видела и ощущала в коме. Знаменитость находилась в шаге от смерти. Но воспринимала все происходящее как обычный сон. Артистка осознавала, что находится будто в неком параллельном мире. И понимала, что может умереть.

"Там было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, я услышала следующую фразу: ’Видать, молятся за нее’. Спустя какое-то время ко мне приблизились люди в пальто", - приводит starhit слова МакSим.

Они сказали артистке, что есть те, кто хотел бы с ней проститься. В тот момент МакSим решила, что речь идет о ее бывшем возлюбленном. Эти "люди" взяли с нее обещание, что она вернется назад после того, как скажет близким последнее "прости".

Когда артистка пришла в себя, она позвонила мужчине, о котором думала, находясь в коме. Но встретиться с ним так и не решилась. Иначе, как считает МакSим, ей бы пришлось сдержать свое обещание и вернуться в потусторонний мир.

В коме артистка оказалась с 40-процентным поражением легких при отрицательном тесте на коронавирус. Все эти события происходили с ней еще четыре года назад. Тогда МакSим подключили к аппарату ИВЛ. А затем ввели в состояние искусственной комы.

Благодаря действиям врачей артистке удалось быстро восстановиться. Но впечатления от комы у знаменитости остались до сих пор. Певица не сразу решилась вернуться на сцену. Она постепенно привыкала к новой себе.