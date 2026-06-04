МакSим вспомнила, как просила отключить аппараты в реанимации

Как только артистка пришла в сознание и смогла говорить, она первым делом попросила медиков прекратить то, что происходило вокруг. Но причиной был не страх смерти, а настоящая пытка музыкой.

«Один из них, стоявший справа от меня, звучал, как детская игрушка-дуделка: «До-фа-соль-ля-си». Это был кардиомонитор, его глухой сигнал говорил о том, что сердце бьется ровно, звонкий сообщал об аритмии. Другой прибор, стоявший слева, напоминал по звучанию игрушечное пианино и играл «до-ля-фа-ля-фа». Этот аппарат оповещал о том, что ИВЛ не справляется и в легкие пациента не поступает кислород», — поделилась МакSим .

Она находилась в общей палате, где таких приборов было множество. Все они звучали одновременно, создавая, по мнению певицы, «музыкальный диссонанс» — неблагозвучное сочетание звуков, от которого у профессионала буквально «сворачивалось» нутро.

МакSим призналась, что даже в критическом состоянии, лежа на больничной койке, она не могла абстрагироваться от этих звуков. Она вслушивалась в интервалы и предчувствовала, когда сейчас раздастся очередной неприятный аккорд, от чего замирала в ужасе.

«Как только с меня сняли трубки, и я получила возможность говорить, первым делом попросила: «Остановите эту музыку». «Прости, но это невозможно», — ухмыльнулся врач», — рассказала исполнительница.

Впоследствии эти звуки стали ассоциироваться у нее с саундтреками из фильмов ужасов. Даже после выписки ее «скручивало» от малейшего похожего шума.

Самым страшным для певицы стало осознание, что один из звуков, который она запомнила на всю жизнь, врач отказался записывать. Медик объяснил: эту ноту аппарат издает только в момент смерти пациента. Запечатлеть его было невозможно, так как в эту секунду врачи борются за жизнь, а не делают аудиозаписи.

«Но я же слышала этот звук, он раздавался рядом с моей кроватью, пока я у вас лежала!». «Да. У тебя он звучал. Но вообще-то ты уже не могла его слышать. И знаешь, никто бы не догадался в эти секунды, вместо того чтобы проводить реанимационные действия, записать на телефон этот звук», — сказал врач», — привела диалог певица.

Напомним, летом 2021 года МакSим попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии и коронавирусной инфекцией. Ее состояние оценивалось как критическое: певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

На протяжении нескольких недель ее жизнь висела на волоске, но артистка смогла победить болезнь. Своей книгой она решила расставить точки над i и показать поклонникам весь ужас пережитого, а также выразить благодарность врачам, которые боролись за нее. Автобиография была выпущена в конце мая 2026 года и сразу же вызвала большой резонанс.