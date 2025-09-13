Максим Виторган повидался с сыном Платоном, отцом и его женой Ириной Млодик в Латвии

Максим Виторган устроил вечеринку в Латвии. Свой 53-й день рождения актер отпраздновал в кругу семьи. Уютную мероприятие прошло за границей. Позже отец именинника поделился снимками с праздника в своем микроблоге.

Праздник Виторгана в Латвии

На вечеринку по случаю дня рождения сына Максима Эммануил Виторган был приглашен с женой Ириной Млодик и детьми — дочками Этель и Кларой. Компанию им составил сын актера от Ксении Собчак Платон. Телеведущая отпустила мальчика за границу, чтобы тот смог поучаствовать в семейных посиделках.

На вечеринке Максима также были и его дети от первого брака — сын Даниил и дочка Полина. Их сопровождала мама Виктория Верберг. Похоже, что с ней актер поддерживает дружеские отношения.