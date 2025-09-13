Максим Виторган повидался с сыном Платоном, отцом и его женой Ириной Млодик в Латвии

Максим Виторган устроил вечеринку в Латвии. Свой 53-й день рождения актер отпраздновал в кругу семьи. Уютную мероприятие прошло за границей. Позже отец именинника поделился снимками с праздника в своем микроблоге.
Праздник Виторгана в Латвии
На вечеринку по случаю дня рождения сына Максима Эммануил Виторган был приглашен с женой Ириной Млодик и детьми — дочками Этель и Кларой. Компанию им составил сын актера от Ксении Собчак Платон. Телеведущая отпустила мальчика за границу, чтобы тот смог поучаствовать в семейных посиделках.
На вечеринке Максима также были и его дети от первого брака — сын Даниил и дочка Полина. Их сопровождала мама Виктория Верберг. Похоже, что с ней актер поддерживает дружеские отношения.
Максим Виторган с сыном Платоном, отцом Эммануилом и Ириной Млодик. Фото: соцсети
Отдых Виторгана в Испании с молодой возлюбленной
Не так давно Максим отдыхал в Испании. Компанию ему составила Анна Короткова. Пара провела отпуск в Европе. Девушка публиковала в своем микроблоге летние кадры из путешествия. Примечательно, что разница в возрасте между первой женой актера Викторией и его нынешний спутницей внушительная, 27 лет.
Но похоже, что самого Виторгана это нисколько не смущает. Артист счастлив в отношениях с 35-летней возлюбленной. И не скрывает своих нежных чувств к ней.
Ранее семья Виторган оказалась в центре внимания из-за откровения няни их дочек Этель и Клары. Женщина заявила, что ее откровенно унижали в этом доме. Затем Млодик объявила, что они снова ищут помощницу с проживанием. Однако пользователи Сети посчитали, что "за такие копейки" к ним никто не пойдет.
