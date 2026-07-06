МакSим сообщила об отмене выпуска книги: «Это удар в сердце»

Причиной, по словам артистки, стали звонки «больших дядь» в издательство и типографию с требованием остановить выпуск.

«Я должна с сожалением сообщить вам, что книга "Другая реальность" не увидит света. И это произошло не по моей вине. Скажем так: "большие дяди" позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой "просьбой" не выпускать эту книгу», — рассказала певица в своем Telegram-канале.

По ее словам, она не стала сопротивляться, потому что «под угрозой» оказались ее дети и семья. Артистка попросила прощения у всех, кто ждал книгу и сделал предзаказ, и пообещала вернуть деньги.

Она призналась, что ей очень тяжело и больно, потому что она вложила душу в произведение.

«Я трепетно относилась к каждой детали, к каждому слову, потому что эта книга была не столько о событиях. Она была о моих чувствах, которые я по нескольким причинам не могла озвучивать ранее. Пока я писала эту книгу, она снова и снова доводила меня до слез радости и грусти. Мне приходилось доставать из самой глубины себя то, что я долго прятала. То, о чем не могла говорить. То, что годами жило внутри меня и, возможно, стало одной из причин моих проблем с зависимостью. Потому что я не умела говорить о своей боли. И сейчас отмена этой книги для меня — это удар в сердце. Это ощущение, будто кто-то взял мои самые искренние, самые добрые намерения, мои чувства, мою боль, мою попытку наконец заговорить — и просто растоптал их», — написала артистка.

В заключение МакSим подчеркнула, что ее заявление не является пиар-ходом или «прогревом» перед продажей. Она попросила дать ей время прийти в себя и собраться с силами, чтобы суметь ответить на комментарии и обсудить произошедшее. Все деньги за предзаказ будут возвращены.

Марина Максимова, известная как МакSим, — одна из самых популярных российских певиц 2000-х годов. Ее хиты «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Нежность» и другие знает вся страна. В 2022 году артистка пережила тяжелые проблемы со здоровьем — врачи вводили ее в искусственную кому из-за пневмонии на фоне коронавируса.

После выздоровления она постепенно возвращалась на сцену. В феврале 2025 года МакSим объявила о работе над книгой, в которой хотела поделиться личными переживаниями и опытом борьбы с зависимостями. Позже она стала участницей шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, где проходила жесткие испытания в пустыне.

В марте 2026 года артистка также выпустила документальный фильм о своей жизни и карьере, а в апреле объявила о завершении концертного тура. В мае 2026 года СМИ сообщали, что певица находится в процессе судебных разбирательств с бывшим продюсером, но детали не раскрывались.