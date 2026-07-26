Максим Галкин* забрал букет у Аллы Пугачевой на фестивале в Юрмале

Супруг певицы Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, во время прогулки по территории мероприятия вырвал из рук 77-летней Примадонны небольшой букетик, который ей кто-то подарил. Певица выглядела растерянной и, по словам очевидцев, не ожидала такого поступка от мужа.

Позднее Галкин объяснил свои действия тем, что хотел проверить букет на наличие микрофонов и скрытых камер.

Однако, по словам источника, букет оказался обычным и не содержал никакой «начинки».

Конфликтная ситуация продолжилась и у входа в концертный зал. Галкин, демонстрируя золотые браслеты на руке, с криком «Отойдите!» отгонял фотографов, которые подошли слишком близко к ним с супругой.

«Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо!» — возмущался юморист.

Когда пара все же решила попозировать, Галкин руководил женой, объясняя, в какую сторону нужно смотреть.

«Слева направо», — командовал он, указывая рукой.

Пугачева выдержала лишь несколько секунд перед камерами, и было заметно, что ей это дается с трудом.

Зрители, ставшие свидетелями происходящего, обсуждают поведение Галкина в социальных сетях.

«Как он ее контролирует, чтобы ничего лишнего не сказала. Взгляд у него, как у надзирателя», «Бедняжка, еле ходит», «Какая заторможенная, у меня мама ее возраста, тарахтит», «Алла Борисовна печально выглядит», «Похоже, она не понимает, что происходит», «Максим пытается ей комментировать, говорит, где они находятся, что происходит», — пишут пользователи.

Ранее сама Пугачева признавалась, что не всегда понимает шутки Галкина, но по-прежнему считает его самым талантливым юмористом страны.

Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в браке с 2011 года. В последние годы пара живет за пределами России — в Израиле и на Кипре. На фестиваль в Юрмалу они приехали, чтобы поддержать подругу Пугачевой — певицу Лайму Вайкуле.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов