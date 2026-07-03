Максим Галкин* выступил на корпоративе в яхт-клубе в Монако

Мир светских событий продолжает подкидывать неожиданные сочетания имен и локаций: порой на одной площадке встречаются артисты из совершенно разных музыкальных вселенных. Именно так случилось в Монако, где в стенах местного яхт‑клуба развернулось яркое мероприятие — и список его участников вызвал немало разговоров.

Спустя всего трое суток после резонансного подрыва украинского предпринимателя на сцену в Монако вышел шоумен и иноагент Максим Галкин*. Он принял участие в корпоративе для, надо понимать, очень небедных людей и исполнил композицию Степана Гиги «Любов то сон» на украинском языке.

Компанию Галкину* составил культовый вокалист Modern Talking Томас Андерс: его выступление не стало сюрпризом для публики — музыкант представил публике свой фирменный хит Chery‑Chery Lady. И пел он, разумеется, исключительно на английском.

Стоит отметить, что Максим Галкин* уже не первый раз за последние полтора месяца выступает на торжествах богатых граждан из Украины. Первым стала свадьба бизнесмена Ники Ломиа и его избранницы Ники — торжество прошло в Каннах. Следующим — празднование дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина»: на этом вечере вместе с Галкиным* перед гостями выступили Екатерина Варнава, Светлана Лобода и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

*Включен в реестр иностранных агентов

По материалам SHOT