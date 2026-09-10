Максим Галкин* возглавил две инвестиционные компании на Кипре

Шоумен Максим Галкин*. Фото: КП/Кристина Безбородова

Юморист Максим Галкин, признанный в России иностранным агентом, стал руководителем сразу двух кипрских компаний.

По данным Telegram-канала SHOT, 17 марта он занял должности директора и секретаря в фирмах OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED, зарегистрированных в Лимасоле.

Обе организации были созданы в феврале 2025 года с разницей в девять дней. До недавнего времени ими управляли структуры группы Patrician, которая специализируется на трастах, недвижимости и активах состоятельных клиентов.

Глава группы Ставрос Павлоу много лет работал с российским бизнесом и сопровождал сделки на сотни миллионов долларов .

Через новые компании можно владеть различными активами, а также покупать и продавать недвижимость и автомобили.

Максим Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию в 2022 году. Сейчас семья живет на Кипре и в Израиле. Минюст РФ внес Галкина в реестр иностранных агентов 16 сентября 2022 года.

Летом 2026 года Галкина заметили в Юрмале на фестивале «Лайма Рандеву», где он появился вместе с Пугачевой. Тогда же сообщалось, что юморист продолжает гастролировать по Европе.

*Максим Галкин признан иноагентом

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