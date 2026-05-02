Люся Чеботина о разрыве с ЮрКиссом: «Он поступил некрасиво, долго мучил»

Звезда призналась, что очень долго восстанавливалась после тех отношений, а бывший избранник, по ее словам, поступил с ней «некрасиво» и долгое время держал в эмоциональных качелях.

«Он поступил некрасиво. Он видел, как я люблю, устраивал мне эти качели: то хочу, то не хочу. Это меня очень сильно эмоционально выжимало. Я считаю, если ты определился, приди, резани и не мучай. А он меня очень долго мучил», — вспоминала артистка в одном из интервью.

По словам Чеботиной, самым обидным стало равнодушие экс-возлюбленного, когда на нее обрушился поток хейта после расставания.

«Он не пытался меня защитить ни в каком вопросе», — с сожалением говорит певица .

Сам ЮрКисс, комментируя эти заявления, назвал их «пройденным этапом» и сообщил, что не следит за высказываниями бывшей девушки.

Сегодня, как утверждает Люся, она наконец счастлива — у нее появились новые отношения, в которых она расцвела. Однако экстрасенс Артем Бесов, участник шоу, поставил под сомнение будущее певицы. В программе, где мистики видели перед собой только тень артистки, Бесов неожиданно прервал Чеботину и заявил, что ее счастье недолговечно.

«Не увидел крепкую сцепку между вами. Вы с ним скоро разойдетесь», — огорошил своим мнением Бесов, на чем настаивал даже после попыток ведущего Марата Башарова перевести разговор в другое русло.

Мистик также резюмировал:

«Я говорю, как считаю нужным. Как я вижу. Ну вот правда. Я его не вижу — его и не будет. Несуществующий элемент твоей жизни».

Было заметно, что такие предсказания задели певицу — под конец ее голос начал дрожать.

Люся Чеботина и ЮрКисс встречались несколько лет. Отношения закончились, по словам певицы, инициативой со стороны Юрия — он ушел без объяснения причин. Долгое время ходили слухи, что ЮрКисс был не только возлюбленным, но и продюсером певицы, а также дарил ей дорогие подарки. Сама Чеботина это категорически опровергает: