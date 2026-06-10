Людмилу Чурсину похоронят 12 июня

12 июня Санкт‑Петербург станет местом, где поклонники и близкие смогут в последний раз отдать дань уважения народной артистке СССР Людмиле Алексеевне Чурсиной. Траурные мероприятия станут искренним выражением признательности женщине, чье творчество стало частью культурного кода страны.

Как рассказала Милена Авимская, возглавляющая Театр Российской Армии (на сцене которого долгие годы выступала Чурсина), траурные события состоятся на Сестрорецком кладбище северной столицы. Именно здесь обретет последний покой легендарная актриса, покинувшая этот мир на 85‑м году жизни после изнурительной и длительной болезни.

По информации от Милены Авимской, сейчас родные Людмилы Алексеевны решают организационные моменты, касающиеся обряда отпевания.

«Храм, в котором будет проходить отпевание, выбирают родственники. Об этом сообщим позже», — подчеркнула директор театра.

Она также пояснила, что пока не может озвучить точное время начала гражданской панихиды — этот вопрос тоже остается в компетенции семьи покойной.

Авимская отдельно отметила, что причиной ухода из жизни народной артистки стала серьезная затяжная болезнь. В последние годы Людмила Алексеевна мужественно противостояла недугу, однако, несмотря на старания медиков, победить заболевание не удалось.

Людмила Чурсина появилась на свет в 1941 году в Ташкенте — туда ее родных эвакуировали из блокадного Ленинграда. Актерский путь Чурсина начала в 1960‑х и очень скоро покорила сердца публики: ее притягательная внешность, мощный драматический дар и исключительное обаяние быстро сделали ее одной из самых любимых артисток страны.

По материалам РЕН ТВ