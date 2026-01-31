Любовные драмы Юлии Началовой, о которых до сих пор больно вспоминать

Личная жизнь певицы Юлии Началовой и сегодня не перестает будоражить воображение ее поклонников. 31 января — день рождения Юлии Началовой. Звезда появилась на свет в 1981 году. А в марте 2019 ее жизнь трагически оборвалась. Юлии было всего 38 лет.

Первая страсть и тень зависти

Первая романтическая история Юлии Началовой началась в стенах музыкального училища, где она встретилась с музыкантом Дмитрием Ланским. Поначалу их связывала лишь дружеская симпатия — молодые люди проводили время вместе, но не переходили грань приятельских отношений. Лишь когда они завершили учебу, между ними вспыхнули романтические чувства.

Дмитрий несколько месяцев окружал Юлию вниманием и заботой, а затем решился сделать ей предложение. Певица, не колеблясь, ответила согласием, убежденная, что именно с этим человеком пройдет рука об руку до конца дней. Их совместная жизнь поначалу напоминала яркую феерию: оба были поглощены музыкальным творчеством — Дмитрий выступал в составе группы "Премьер‑министр", а Юлия строила сольную карьеру.

Первые годы брака казались безоблачными: супруги приобрели жилье, неустанно трудились, но при этом находили время для взаимного общения. Их часто можно было увидеть вместе на светских раутах. Однако спустя два года идиллию начали подрывать трещины.

Успехи Юлии в профессиональной сфере становились все заметнее — ей поступали заманчивые предложения о сотрудничестве. В то же время карьера Дмитрия Ланского не могла похвастаться подобными достижениями. В душе мужа постепенно разрасталась ревность к триумфам супруги. Нарастающее число разногласий в конце концов привело к разрыву: Юлия не смогла мириться с завистливым отношением партнера. В 2004 году брак был официально расторгнут.

Футболист, Америка и появление дочери

Спустя год после расставания с первым мужем сердце Юлии Началовой занял футболист Евгений Алдонин. В начале 2006 года влюбленные узаконили союз, а уже в декабре того же года на свет появилась их дочь Вера. Родители безмерно обожали малышку, однако по мере ее взросления в семье стали возникать недопонимания.

В 2010 году Юлия отправилась в США, чтобы записать англоязычный альбом, тогда как Евгений остался в России. Дистанционные отношения дали трещину: супруги все реже находили возможность поговорить по телефону. По возвращении певицы из Америки было принято решение о разводе. Примечательно, что после расторжения брака Юлия сохранила фамилию бывшего мужа.

Сегодня Вере уже 19 лет — юная красавица, которая, подобно матери, мечтает о сценической карьере.

Хоккеист, Лос‑Анджелес и крушение мечты

По некоторым сведениям, к разрыву с Алдониным привели не только американские гастроли Началовой, но и ее роман с хоккеистом Александром Фроловым. На момент начала отношений оба были связаны брачными узами, однако решились оставить прежние семьи ради новой любви.

Несмотря на глубокие чувства, до свадьбы дело так и не дошло. Пара жила как семья и даже перебралась в Лос‑Анджелес, но построить общее будущее им оказалось не суждено. Частые отъезды Александра на спортивные сборы в Россию вносили разлад в отношения. Постоянные разлуки и недопонимания привели к череде конфликтов, итогом которых стал окончательный разрыв. Примирение и дружеское общение после расставания остались за пределами возможного.

В начале марта 2019 года Юлия Началова была экстренно госпитализирована. Как сообщали близкие, незадолго до этого она имела неприятный разговор с Александром Фроловым. Причиной размолвки стал спор о владении квартирой, принадлежавшей певице. Впоследствии Фролов сумел через суд отсудить у семьи Началовой половину недвижимости.

Финальный роман и блеск светской жизни

В завершающий период своей жизни Юлия Началова состояла в отношениях с Вячеславом Кудри — молодым человеком, работающим судьей. Пара не раз появлялась вместе на публичных мероприятиях, в том числе на премии "МУЗ‑ТВ 2018. Трансформация". В социальных сетях певица регулярно публиковала фотографии с Вячеславом, и, судя по всему, чувствовала себя по‑настоящему счастливой рядом с новым избранником.

Но вместе они пробыли недолго. Юлия Началова скончалась в марте 2019 после тяжелой болезни. Ее дочь Вера переехала жить к бабушке и дедушке по материнской линии. Рядом с Верой всегда был и ее папа, футболист Евгений Алдонин.

Сегодня он борется с тяжелым заболеванием. У Алдонина рак поджелудочной железы. Уже несколько месяцев он проходит лечение в одной из клиник Германии.