"Любовь — это когда снимают хату в "Сити" на год": новая "пассия" Тимати впервые высказалась об их отношениях

Екатерина Лукьянова — модель из Бийска, недавно переехавшая в столицу, — стала объектом пристального внимания после того, как папарацци поймали ее на Патриках и задали неудобный вопрос.

Екатерину Лукьянову заметили в столичном клубе, который принадлежит Тимати и Антону Пинскому — там она появляется в компании рэпера. Источники утверждают, что музыкант лично провожает девушку в вип-зону, держит за руку, а иногда они остаются наедине.

"Очевидно, что между ними теплое и доверительное общение", — рассказал инсайдер.

Когда журналисты спросили Лукьянову, что для нее значит любовь, модель ответила с иронией:

"Наверное, любовь – это когда он снимает тебе хату в Сити на год".

По данным СМИ, девушка действительно живет в башне "Федерация" в Москва-Сити. Свое жилье она, по собственным словам, пока не зарабатывает — ищет себя, но при этом оплачивает услуги двух нянь для своего полуторагодовалого сына Льва от первого брака.

"Я не хотела бы быть причиной слухов"

Впервые комментарий Екатерины Лукьяновой появился после того, как в интернете разгорелись активные обсуждения ее предполагаемого романа с Тимати. Девушка обратилась к подписчикам с просьбой не связывать ее имя с чужой личной жизнью.

"Я с уважением отношусь к личной жизни других людей и не хотела бы становиться причиной каких-либо слухов или недопонимания. Сейчас я сосредоточена на своем развитии и семье. Мне приятно внимание, но я бы хотела, чтобы меня воспринимали как самостоятельную личность. А не в контексте чьих-то отношений".

Кто такая Екатерина Лукьянова

21-летняя модель родом из Бийска, выпускница Алтайского государственного колледжа. В 2022 году она получила титул "Мисс Алтай". К своим годам девушка успела выйти замуж, родить сына Льва и развестись — ее бывшим мужем называют врача-педиатра из Новосибирска. Развод состоялся в 2025 году.

В Москву Лукьянова перебралась недавно. Знакомые рассказывают, что сначала она постоянно летала в столицу "чуть ли не каждую неделю", а затем решилась на переезд окончательно. В родном городе о своих планах почти никому не рассказывала. На вопрос подруг о Тимати либо не отвечает, либо ограничивается смайликом.