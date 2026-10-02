«Люблю тебя»: оставленный в Израиле Кирилл Сафонов признался в чувствах Чулпан Хаматовой

Неожиданное признание Кирилла Сафонова в адрес Чулпан Хаматовой стало одной из самых обсуждаемых тем в фанатских кругах. Актер трогательно поздравил коллегу с 51‑летием и не стал скрывать своих чувств — его слова прозвучали искренне и очень лично.

«Люблю тебя. С твоим характером, твоей невероятной внутренней силой, твоей смешинкой, твоей способностью одновременно быть совершенно простой и совершенно невозможной. С днем рождения, Чулпан!» — написал 53‑летний Сафонов в своем блоге.

Фанаты тут же принялись гадать, что стоит за этими строками: речь о платонической привязанности и глубоком уважении к коллеге или за признанием кроется нечто большее? Волну обсуждений подогревает и непростая личная ситуация самого актера.

Сейчас Кирилл переживает непростой период в отношениях с супругой Сашей Савельевой: пара разъехалась. Певица вместе с сыном Леоном живет в России, а Сафонов остается в Израиле.

Саша Савельева не стала делать вид, что в семье все безоблачно, и честно поделилась с публикой происходящим.

«Было бы странно сейчас говорить, что у нас все прекрасно. Мы с Кириллом вместе много лет и действительно проходим непростой этап в отношениях», — призналась не так давно Саша Савельева.

Ее откровенность лишь усилила интерес к тому, как будут развиваться события дальше.

Тем временем сама Чулпан Хаматова продолжает выстраивать новую главу своей жизни. После отъезда из России она несколько лет жила в Латвии, в Риге у актрисы есть дом стоимостью около 400 тысяч евро. Однако найти подходящую работу в Прибалтике ей не удалось. Недавно Хаматова переехала в США, где теперь выходит на сцену вместе с Андреем Бурковским и дочерью Владимира Машкова.

При этом актриса четко обозначила свою позицию в отношении языка исполнения: играть на русском она отказывается. По словам Чулпан, для нее «невозможно» сыграть свою героиню на русском языке.

Так или иначе, эмоциональное поздравление Сафонова стало ярким событием, которое заставило поклонников по-новому взглянуть и на его творческий путь, и на личные обстоятельства, и на отношения в актерской среде. А однозначных ответов, похоже, пока не готов дать никто.