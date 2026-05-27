«Люблю тебя!»: Олег Шепс сделал предложение своей избраннице Полине

Участник популярного шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» Олег Шепс преподнес своей возлюбленной Полине сюрприз. Во время поездки на море он предложил ей стать его женой. Трогательная сцена развернулась во время их совместного отдыха: медиум опустился перед избранницей на одно колено, чтобы произнести самые важные слова.

Снимки этого знаменательного события Полина опубликовала в своем личном блоге. Кадры запечатлели пару на живописном фоне — закат и водная гладь создают по‑настоящему волшебную атмосферу. На одном из фото Олег стоит на одном колене перед своей любимой, а на другом — влюбленные, не сдерживая эмоций, целуются прямо в воде, не снимая одежды.

«Yes. Я люблю тебя!», — написала избранница экстрасенса под серией романтичных снимков.

Долгое время подробности личной жизни Шепса оставались за кадром — публике почти ничего не было известно о его отношениях. Но внимательные поклонники сумели раскрыть тайну: они заметили, что Олег и Полина публиковали фото из одних и тех же мест, и по этим совпадениям вычислили избранницу экстрасенса. Когда обсуждения в социальных сетях набрали обороты, девушка приняла решение закрыть свои аккаунты.

Ранее Олег Шепс уже появлялся на публике вместе с новой возлюбленной — пара посетила премьеру сериала «Вампиры средней полосы 3».

