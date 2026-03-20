"Люблю свой дом": Иван Макаревич объяснил, почему не уезжает из России

Сын музыканта и иноагента Андрея Макаревича* Иван Макаревич объяснил, почему и не думает уезжать из России вслед за своим отцом. Иван Макаревич заявил, что прекрасно чувствует себя дома. И намерен и дальше реализоваться здесь.

Позиция, противоположная позиции отца

Иван Макаревич, сын лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, принял решение остаться в России. Тем самым он занял позицию, противоположную позиции своего отца.

По некоторым данным, Иван Макаревич разорвал отношения с отцом. И причиной охлаждения отношений между Иваном и его родителем могла стать свадьба последнего. Сын не одобрил женитьбы отца на Эйнат Кляйн, которая моложе Андрея Макаревича* на тридцать с лишним лет. И именно поэтому общение между ними прекратилось.

Признание Ивана Макаревича

38‑летний актер и режиссер Иван Макаревич открыто говорит о своих чувствах к месту, где он живет.

"Живу здесь, люблю свой дом очень сильно", — признался Иван Макаревич.

Он подчеркивает, что испытывает глубокую привязанность к своей стране и не планирует ее покидать.

Карьера Ивана Макаревича

Карьера Ивана Макаревича в кино насчитывает более 40 проектов. Среди наиболее заметных работ актера: "Бой с тенью", "Бригада: Наследник", "Метро", сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Особого внимания заслуживает роль в киноленте "Дом солнца", в этом фильме Иван сыграл своего отца.

*Включен в перечень иностранных агентов Минюста России

По материалам шоу "Лучше и не скажешь"