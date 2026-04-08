"Люблю. Спасибо": Настя Ивлеева решила задеть Филиппа Киркорова

Блогерша Анастасия Ивлеева хочет быть замеченной. В личном блоге Ивлеева неожиданно передала привет Филиппу Киркорову, с которым уже давно находится в ссоре. Что она сделала?

Привет Ивлеевой Киркорову

Настя Ивлеева в личном блоге опубликовала пост, которым явно попыталась обратить на себя внимание поп-короля Филиппа Киркорова. Она разместила свое видео, сопроводив его хитом в исполнении Киркорова. За кадром звучат строки из "Дивы-Афродиты". Ивлеева дала понять, что считает строчки из песни отлично подходящими ей.

"То образ Девы, то дьяволицы, сегодня кошка,

Завтра ты львица, каждый день новая роль.

Viva la diva, Viva Victoria, Aphrodita,

Viva la diva, Viva Victoria, Cleopatra.

Мир у ног — цветы, овация, что ни роль — опять сенсация.

Сегодня демон, завтра богиня, то ты царица", — поет Филипп Киркоров.

"Факты, факты. Люблю. Спасибо", — поблагодарила Ивлеева Киркорова.

Что произошло между Ивлеевой и Киркоровым

Настя Ивлеева и Филипп Киркоров когда-то дружили. Но все рухнуло после "голой" вечеринки Ивлеевой. Филипп Киркоров, которого тогда отменили на ТВ, жаловался, что оказался на празднике Ивлеевой случайно. Он намекал на то, что Анастасия его подставила.

Через год Киркоров взял реванш. Он выступил против Ивлеевой, которую пригласили тогда принять участие в фильме ТНТ "Небриллиантовая рука". Филипп заявил, что не появится в одном кадре с блогершей. И Ивлеевой отказали. Собственно, вся карьера блогерши пошла под откос после ее шумного праздника.

С тех пор Ивлеева и Киркоров периодически обменивались колкостями в личных блогах. Но потом наступила пауза, которую теперь прервала Ивлеева.