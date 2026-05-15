«Любезно обнималась»: Хилькевич обвинила Диброву в двуличии, после заявлений о провале на шоу

На фоне популярного реалити‑шоу «Ставка на любовь» разгорается публичный скандал между актрисой Анной Хилькевич и Полиной Дибровой. Причина разногласий — внушительная ставка в миллион рублей, которую Диброва сделала против победы Хилькевич в проекте.

Полина Диброва в личном блоге высказала сомнения в успехе Хилькевич, несмотря на ее богатый опыт участия в подобных шоу. Она отметила, что Хилькевич еще ни разу не становилась победительницей проектов.

«Ну что же, Ань, мне кажется, что ничего у тебя не получится и в этот раз», — заявила Диброва, после чего публично поставила миллион рублей на провал актрисы.

Анна Хилькевич не оставила высказывание без ответа. В своей реакции она подчеркнула двуличное поведение Дибровой. Хилькевич напомнила, что Полина только недавно на публике обнималась с ней.

«Удивительно, буквально пару дней назад на премьере ты со мной любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где открыто называешь меня чуть ли не лузером. Приятно», — заметила Хилькевич.

Актриса также намекнула на нецелесообразность столь крупной ставки и добавила.

«Миллион, конечно, звучит очень эффектно. Но мой тебе совет, Полин, не разбрасывайся семейным бюджетом», — заключила Хилькевич.

Реалити‑шоу «Ставка на любовь» представляет собой проект «Пятница!», в рамках которого звездные пары проверяют свои отношения на прочность. Участники сталкиваются с непростыми испытаниями и делают ставки на успех друг друга. Ведущими шоу выступают Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Первый сезон проекта завершился победой Айзы и Степана Кузьменко. Премьера второго сезона запланирована на май. В числе участников нового сезона: