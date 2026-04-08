"Лучше не затягивать с этим вопросом": Роза Сябитова посоветовала собирающейся замуж Клаве Коке рожать

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась теплыми пожеланиями и практическим советом с Клавой Кокой накануне ее свадьбы с Димой Масленниковым. Какое напутствие дала Сябитова Коке?
Радость за Клаву и осторожный взгляд на будущее
Роза Сябитова искренне порадовалась за певицу Клаву Коку, которая собирается под венец. Сябитова знает Клаву по проекту "Сердце Клавы". Тогда именно телесваха помогала певице определиться с выбором жениха.
"Я очень рада за Клаву. Всегда за нее переживала", — поделилась Роза Сябитова в беседе с kp.ru.
При этом сваха призналась, что почти ничего не знает о будущем супруге Клавы. Сябитова сравнила ситуацию с прошлым опытом: ранее она внимательно наблюдала за отношениями Клавы с ее предыдущим избранником — Александром Повериным, который был участником шоу "Сердце Клавы".
"Если ее предыдущего жениха — Александра Поверина — я изучала в течение всего проекта, то этого мужчину не могу оценить", — призналась Роза Сябитова.
Клава Кока и Дима Масленников. Фото: соцсети
Главный совет: не затягивать с детьми
В завершение Сябитова дала Клаве конкретный совет — не откладывать рождение детей. Она дала понять, что лучше поскорее обзавестись наследниками. Сваха аргументировала свою рекомендацию современными реалиями: сегодня вполне реально успешно совмещать профессиональную деятельность и материнство. Поэтому, по мнению Розы, нет смысла откладывать этот важный шаг.
"Сейчас такое время, что можно совмещать работу и материнство, поэтому лучше не затягивать с этим вопросом", — заключила Роза Сябитова.
Клава Кока и Дмитрий Масленников объявили о помолвке в минувшую пятницу, 3 апреля. Пара очень удивила всех поклонников, поскольку тщательно скрывала свои отношения.
