Лоза заявил, что космоса не существует: «Над Землей есть купол»

По словам музыканта, планета Земля находится под защитным «куполом», который удерживает атмосферу и не позволяет покинуть ее пределы.

«Никаких космосов близко к природе не существует. Может, они и существуют, но нам об этом ничего не известно. Потому что никто за пределы купола еще не выходил», — заявил Лоза.

Артист также выразил сомнение в подлинности снимков Земли и других космических материалов, публикуемых NASA. Он предположил, что современные технологии, в том числе искусственный интеллект, позволяют создавать подобные изображения без необходимости реальных космических полетов.

При этом Лоза добавил, что его интересуют не столько сами снимки, сколько бытовые условия космических экспедиций. В частности, он поинтересовался тем, как в современных ракетах и на МКС решается вопрос с туалетом, поскольку подобные детали, по его мнению, часто остаются без внимания.

Юрий Лоза известен не только своими музыкальными хитами, но и эпатажными высказываниями. В разное время он критиковал современную поп-культуру, высказывал сомнения в достоверности исторических событий и делал громкие заявления о науке и технике.

В прошлом году он уже делал похожие заявления о спутниковых снимках и утверждал, что человечество никогда не высаживалось на Луну. Несмотря на критику, певец не собирается менять свою позицию и готов продолжать обсуждать эту тему в интервью.