Лоза заступился за SHAMANа: «Не надо относиться к нему как к чему-то постыдному»

Музыкант Юрий Лоза.

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал скандальную ситуацию вокруг своего коллеги Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Артист попал под шквал критики после того, как в интернете появилось видео, где он крестится перед собственными портретами.

Инцидент произошел накануне одного из концертов SHAMAN в Твери. В холле, где были выставлены портреты певца, артист остановился и перекрестился. Ролик быстро разлетелся по соцсетям. Юрий Лоза в беседе с изданием «Абзац» поспешил на защиту коллеги.

«Это ритуалы, которые каждый для себя придумывает сам. И не надо относиться к ним как к чему-то постыдному или неприличному», — заявил Лоза.

Он отметил, что у каждого артиста перед выходом на сцену есть свои, порой очень личные традиции.

«Кто-то, допустим, хватается за пуговицу, если кошка перебегает. Кто-то плюет три раза через плечо. Мне даже говорили некоторые артисты: «Если я рюмку коньяка не выпью, я на сцене ничего не могу сделать». То есть ему как-то надо расширить сосуды, чтобы он начал функционировать», — поделился музыкант.

Лоза также рассказал о традициях в собственной группе. Некоторые участники его коллектива, по его словам, перед выступлением заходят в туалет.

«Что они там делают, я не знаю. Может, они там крестятся, может быть, молятся или что-то себе подправляют. И без этого не могут выходить на сцену. Ничего особенного в этом нет. Это просто ритуал», — добавил певец.

Сам Ярослав Дронов уже отреагировал на разгоревшийся скандал. Он призвал не искать скрытый смысл в его поступках и напомнил, что является православным христианином.

«Крестное знамение — это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», — коротко прокомментировал ситуацию певец.

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе отметил, что «любому человеку не возбраняется перекреститься в любое время и в любом месте, если за совершением крестного знамения стоит вера». Он также высказал мнение, что SHAMAN вряд ли мог принять собственный плакат за икону, как пытаются представить некоторые пользователи Сети.

