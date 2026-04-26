Лолита призналась, что Шифрин звал ее замуж: «Была дурой»

Творческая дружба двух знаменитостей продолжается уже более четверти века. Однако, как призналась исполнительница песни «На Титанике», в их отношениях когда-то могло возникнуть нечто большее. И эта мысль до сих пор ее тревожит.

Лолита о Ефиме Шифрине: «По-моему, он мне сказал: «Выходи за меня замуж»

После развода с Александром Цекало и распада дуэта «Академия» Лолита Милявская оказалась фактически в творческом вакууме, вынужденная строить сольную карьеру с чистого листа. Публика не сразу приняла ее в новом качестве.

В этот сложный период рядом оказался Ефим Шифрин. По словам певицы, он стал для нее опорой и помог пережить тяжелые времена. Более того, как вспоминает Лолита, тогда же артист сделал ей предложение выйти за него замуж.

«Вот я сегодня собиралась спустя 26 лет все-таки у него спросить: «Фима, это тогда было серьезно? И я была такая дура, что могла как-то пройти мимо?». А мне вообще просто не до этого было, — призналась Лолита в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. — По-моему, он мне сказал: «Выходи за меня замуж». Но, может быть, он пошутил».

«Секрет на миллион» Лолиты

Милявская признается, что до сих пор не может с уверенностью понять, что именно имел в виду Шифрин в своих высказываниях. Сам артист, со своей стороны, настаивает на том, что их связывали только дружеские отношения.

Все остальное, по его словам, — это «тайна за семью печатями», которую хранит сама певица. Ее «Секрет на миллион».

А как вы думаете, это была бы красивая пара? Делитесь в комментариях!