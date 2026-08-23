Лолита потратила 1, 1 миллион рублей за полгода на омоложение лица

За шесть месяцев певица Лолита потратила 1,1 миллиона рублей на процедуры по омоложению лица. В эту сумму вошли, как минимум, семь косметических манипуляций, о которых артистка не упоминала в своих интервью о диете и правильном питании.

Какие процедуры сделала Лолита

По информации Телеграм-канала Mash, к марту текущего года 62-летней Милявской сделали полноценную ботулинотерапию лица, биоревитализацию, контурную пластику и армирование кожи. Также специалисты занимались регенерацией и восстановлением кожных покровов.

Что помогло Лолите измениться

В прошлом году артистка утверждала, что её внешний вид изменился благодаря ограничениям в еде и соблюдению здорового рациона. Как в этот рецепт вписалась помощь московской косметической клиники, остаётся неизвестным: корреспондентам Телеграм-канала Mash не удалось дозвониться до Лолиты и получить от нее комментарий.