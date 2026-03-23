Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка: "Семья – это наш фундамент"

Актриса Лиза Моряк и ее муж, режиссер Сарик Андреасян ждут третьего ребенка. Эту радостную новость супруги сообщили в своих соцсетях. На снимке, опубликованном звездной парой, они держат на руках двух дочерей.

А Елизавета запечатлена в платье с вырезом, открывающим ее живот.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк: "Третий ребенок – это не просто очередное пополнение, это новый этап"

Сарик и его супруга написали, что находятся в предвкушении невероятного путешествия, которое дарит им безграничную любовь и наполняет их жизнь смыслом.

"Третий ребенок – это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов, и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины, которую мы постигли: семья – это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире", - написали Сарик и Лиза на своей странице.

Кого еще воспитывает пара

Напомним, супруги уже воспитывают двух дочерей. В 2022 году на свет появилась их дочь Элизабет, а в мае 2025-го – дочь Шарлиз.

При этом у Сарика еще есть двое сыновей от первого брака – 12-летний Марк и 8-летний Мартин.

