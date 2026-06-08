Лиза Арзамасова поздравила Мирославу Карпович с замужеством и беременностью

На красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ 2026» Арзамасова призналась, что очень трепетно относится к Мирославе и ко всем девушкам, с которыми они вместе снимались в культовом ситкоме. Она назвала их не просто подругами, а «кармическими сестрами».

«Хочется поздравить от всей души Мирославу, потому что у нас очень нежные, практически родственные отношения. Мне кажется, что нас можно назвать уже какими-то кармическими сестрами — всех тех девчонок, с кем мы играли сестер в кадре», — поделилась Елизавета.

Она отметила, что все они очень рады за Мирославу и при встрече обязательно окружат ее заботой и теплом.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Арзамасова стать подружкой невесты на свадебном торжестве, актриса проявила такт. Она подчеркнула, что Мирослава сама должна решать, кого звать на праздник.

«Однозначного ответа нет. Это должна решать сама Мирослава. Вопрос, будет ли торжество и пригласит ли она «Папиных дочек», остается открытым», — сказала Елизавета, намекнув, что не хочет давить на подругу.

Ранее Мирослава Карпович подтвердила, что тайно вышла замуж за 29-летнего бизнесмена Евгения Рагулина и ждет от него первенца. Пара долгое время скрывала свои отношения и не публиковала совместные фото. Евгений Рагулин является генеральным директором компании по оптовой продаже лакокрасочных изделий «Агломерат-Тюмень».

Елизавета Арзамасова также недавно стала мамой. В январе 2026 года она родила дочь, имя которой пока не раскрывается. Сейчас актриса находится в декретном отпуске, но продолжает посещать светские мероприятия.

Поклонники сериала «Папины дочки» активно обсуждают в соцсетях новость о беременности Карпович и с нетерпением ждут, когда же экранные сестры наконец встретятся в полном составе.

Сама Мирослава Карпович пока никак не комментировала слова Арзамасовой. Актерский состав сериала, включая Мирославу Карпович, Елизавету Арзамасову, Татьяну Орлову и Дарью Мельникову, сохраняет дружеские отношения и после завершения съемок. Они периодически собираются на неформальные встречи, но в последнее время из-за плотных графиков и пополнения в семьях сделать это становится все сложнее.