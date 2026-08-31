Лионель Месси о завершении карьеры в сборной Аргентины: «Пришло время»

Лионель Месси. Фото: Global Look Press

Футболист признался, что ему тяжело на душе, но он все равно принял такое грустное решение.

Легендарный футболист, ныне нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси, официально завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об об этом он написал в соцсетях, отметив, что решение было тяжелым, но ему пришлось его принять. Футболист гордится тем, что вместе со сборной подарил болельщикам незабываемые моменты.

Лионель Месси: «Это было решение, которое причинило мне боль»

«После того времени, которое прошло с финала, я много об этом думал и хочу сообщить всем, что ухожу из сборной… Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время.

Я ухожу со спокойствием в душе и гордостью за то, что вместе с моими товарищами по команде подарил вам моменты, о которых можно было только мечтать», — написал Лионель Месси у себя в соцсетях.

Чем прославился Лионель Месси

На чемпионате мира 2026 года Месси стал вторым бомбардиром турнира с восемью голами, уступив только Килиану Мбаппе (10 голов). Финал завершился победой Испании над Аргентиной 1:0. В дополнительное время гол забил Ферран Торрес.

В клубной карьере Месси выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», выиграв с «Барселоной» четыре Лиги чемпионов и три клубных чемпионата мира. Среди его международных трофеев — чемпионат мира 2022 года, две серебряные медали чемпионата мира, олимпийская награда 2008 года и два Кубка Америки. Футболист также является рекордсменом по количеству наград «Золотой мяч», их у него восемь штук.

Лионель, спасибо вам за красивый футбол!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также