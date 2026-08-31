Лионель Месси о завершении карьеры в сборной Аргентины: «Пришло время»

Легендарный футболист, ныне нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси, официально завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об об этом он написал в соцсетях, отметив, что решение было тяжелым, но ему пришлось его принять. Футболист гордится тем, что вместе со сборной подарил болельщикам незабываемые моменты.

Лионель Месси: «Это было решение, которое причинило мне боль»

«После того времени, которое прошло с финала, я много об этом думал и хочу сообщить всем, что ухожу из сборной… Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время. Я ухожу со спокойствием в душе и гордостью за то, что вместе с моими товарищами по команде подарил вам моменты, о которых можно было только мечтать», — написал Лионель Месси у себя в соцсетях.

Чем прославился Лионель Месси

На чемпионате мира 2026 года Месси стал вторым бомбардиром турнира с восемью голами, уступив только Килиану Мбаппе (10 голов). Финал завершился победой Испании над Аргентиной 1:0. В дополнительное время гол забил Ферран Торрес.

В клубной карьере Месси выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», выиграв с «Барселоной» четыре Лиги чемпионов и три клубных чемпионата мира. Среди его международных трофеев — чемпионат мира 2022 года, две серебряные медали чемпионата мира, олимпийская награда 2008 года и два Кубка Америки. Футболист также является рекордсменом по количеству наград «Золотой мяч», их у него восемь штук.

Лионель, спасибо вам за красивый футбол!