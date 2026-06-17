«Лилось изо всех щелей»: Анита Цой рассказала о побочной реакции после облучения

Известная певица Анита Цой впервые раскрыла детали непростого медицинского вмешательства, которое ей пришлось пережить весной. По медицинским показаниям артистке удалили щитовидную железу в одном из онкологических центров Москвы. Процедура оказалась гораздо более сложной, чем ожидалось: для проведения операции певице пришлось принять препарат с радиоактивным йодом.

Перед началом показа фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» Анита поделилась впечатлениями от пройденного лечения. Она призналась, что поначалу не придала особого значения приему таблетки, но вскоре столкнулась с тяжелыми последствиями облучения.

«Во время облучения «побочка» была жуткая: из меня, простите, лилось изо всех щелей, и во рту стоял неприятный привкус металла. Волосики еще немного полезли, но не так много, ногти в порядке», — рассказала Анита Цой MK.RU .

Анита уточнила, что пять дней провела в изолированном помещении стационара. После завершения этого периода самочувствие улучшилось, однако сохранялись строгие ограничения: ей выделили отдельную комнату и организовали индивидуальное питание, а прямое общение с родными было под запретом. Артистка пошутила, что из‑за вынужденного уединения вспомнила времена пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос о состоянии щитовидной железы, Цой объяснила, что орган постепенно разрушится и со временем преобразуется в обычную соединительную ткань. В дальнейшем ей предстоит пройти курс гормонозаместительной терапии. Пока этот этап еще не начался, но уже в ближайший понедельник певица планирует сдать необходимые анализы — по их результатам врачи определят сроки начала лечения.

Проблемы с щитовидной железой у Аниты Цой были с самого его рождения, но долгое время звезда просто не обращала на них внимания. Но с возрастом проблемы с щитовидкой начали бить по другим органам, поэтому Аните пришлось решиться на операцию.