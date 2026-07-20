Лев Лещенко показал свежее фото 96-летней Александры Пахмутовой

На кадре артисты запечатлены у белого рояля. Александра Николаевна предстала в элегантном синем платье, а Лев Валерьянович выбрал бежевые брюки, синий пиджак и рубашку с цветочным принтом.
96-летняя Пахмутова широко улыбается в объектив, глядя прямо в камеру.
«Приехал сегодня повидаться с Александрой Николаевной. Здоровья, бодрости на долгие годы! Вы — воплощение всего самого лучшего в нашей песенной культуре!» — подписал снимок Лещенко.
Фото: соцсети
Поклонники композитора оставили сотни комментариев под публикацией. Многие отметили, что, несмотря на почтенный возраст, Пахмутова выглядит превосходно.
«Легенда!! Эпоха», «Пахмутова отлично держится», «Боже такая малюсенькая, а сколько в ней таланта помещается» — пишут подписчики.
Напомним, что в сентябре 2023 года ушел из жизни супруг композитора, поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. После потери мужа Александра Николаевна стала реже появляться на публике, и только благодаря редким встречам с друзьями можно узнать, как поживает композитор.
В феврале 2026 года Пахмутова передала в фонд Российской государственной библиотеки свой личный архив, а также архив супруга. В состав архива вошли рукописи текстов и нот, письма и другие документы из личных фондов.
В мае 2026 года композитор посетила Волгоград, где приняла участие в праздновании Дня Победы. В родном городе Пахмутову встречали с особой теплотой, а позже она направила землякам трогательное письмо, поблагодарив за гостеприимство.
Александра Николаевна — автор более 400 песен, многие из которых стали классикой отечественной музыки. В соавторстве с мужем она написала такие хиты, как «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «До свидания, Москва!».