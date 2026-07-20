Лев Лещенко показал свежее фото 96-летней Александры Пахмутовой

Поклонники композитора оставили сотни комментариев под публикацией. Многие отметили, что, несмотря на почтенный возраст, Пахмутова выглядит превосходно.

«Легенда!! Эпоха», «Пахмутова отлично держится», «Боже такая малюсенькая, а сколько в ней таланта помещается» — пишут подписчики.

Напомним, что в сентябре 2023 года ушел из жизни супруг композитора, поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. После потери мужа Александра Николаевна стала реже появляться на публике, и только благодаря редким встречам с друзьями можно узнать, как поживает композитор.

В феврале 2026 года Пахмутова передала в фонд Российской государственной библиотеки свой личный архив, а также архив супруга. В состав архива вошли рукописи текстов и нот, письма и другие документы из личных фондов.

В мае 2026 года композитор посетила Волгоград, где приняла участие в праздновании Дня Победы. В родном городе Пахмутову встречали с особой теплотой, а позже она направила землякам трогательное письмо, поблагодарив за гостеприимство.

Александра Николаевна — автор более 400 песен, многие из которых стали классикой отечественной музыки. В соавторстве с мужем она написала такие хиты, как «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «До свидания, Москва!».