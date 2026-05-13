«Летал где-то 30 секунд»: Пресняков рассказал, как его чуть не растерзал бык на съемках шоу

Невероятные повороты судьбы порой сплетают драматические и счастливые события в один узел. Именно так произошло в жизни Владимира Преснякова в 2005 году — период, когда артист не только оказался на грани жизни и смерти, но и встретил свою будущую супругу Наталью Подольскую.

Все случилось во время съемок популярного шоу «Большие гонки». События развивались стремительно: съемки стартовали во Франции сразу после бурной вечеринки, завершившейся лишь в 5 утра. Уставший и, возможно, недостаточно бдительный, Пресняков решил подразнить быка мятным леденцом. Артист не успел отреагировать, когда животное начало швырять его по арене.

Эпизод с нападением быка не попал в эфир, но спустя более чем двадцать лет певец раскрыл детали происшествия в шоу «Вопрос ребром».

«Летал где‑то 30 секунд. У меня было ребро поломано, колено. И увезли в больницу. Да, это меня бык подкидывал. Для меня это была целая вечность, я ничего не помню», — поделился Владимир Пресняков.

По словам Владимира, именно эта опасная ситуация косвенно привела его к судьбоносной встрече с Натальей Подольской. Травма и последующее восстановление создали обстоятельства, которые сблизили артистов — так начался их роман.

Отношения Владимира и Натальи завязались в середине 2000‑х, а их союз быстро привлек внимание публики. Несмотря на яркую публичную жизнь, пара сумела выстроить крепкий семейный фундамент.

Ключевые вехи их совместной истории:

2010 год — официальное оформление брака. Свадьба стала долгожданным событием для поклонников пары.

В 2015-м году на свет появился долгожданный первенец Преснякова и Подольской, сын Артемий. А в 2020-м году пара стала родителями еще раз. У них родился сын Иван.

Сегодня Владимир Пресняков и Наталья Подольская остаются одной из самых гармоничных пар российского шоу‑бизнеса. Они продолжают поддерживать друг друга в творческих начинаниях, воспитывают сыновей и демонстрируют, что даже после драматичных событий жизнь может подарить самые светлые моменты.