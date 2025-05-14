Леша Свик резко потерял в весе из-за болезни и операции

Музыкант Леша Свик вышел на связь в телеграм-канале после перенесенной операции. Он рассказал, что все плохое уже позади, чувствует он себя вполне нормально.
Единственное, что пугает исполнителя, это резкая потеря веса.
«Сказать, что я похудел — ничего не сказать. Встал сегодня на весы — я вешу 79 килограмм. До операции я весил 86 килограмм, а до правильного питания — 94 килограмма. Хотел как-то дойти до 80-ти кг, но не таким способом. Все, Алексей Свик теперь худой», — поделился Леша Свик.
Леша Свик показал, как выглядит после операции. Фото: соцсети Леши Свика
Леша Свик попал в больницу на днях с желудочным кровотечением. Артист уверяет, что пока ни он сам, ни врачи до конца не понимают причин произошедшего.
Леша Свик заявляет, что сейчас ведет здоровый образ жизни. Но так было не всегда. Ранее певец признавался, что в некоторое время назад сильно увлекался алкоголем.
Но теперь Леша Свик женат, у него есть двухлетняя дочка. И даже знаменитый поцелуй с Ольгой Бузовой во время совместного выступления на сцене не разрушил его отношения с женой.
Леша Свик объяснял поклонникам, что его и Ольгу Бузову связывали исключительно творческие цели.