Леша Свик резко потерял в весе из-за болезни и операции

Леша Свик попал в больницу на днях с желудочным кровотечением. Артист уверяет, что пока ни он сам, ни врачи до конца не понимают причин произошедшего.

Леша Свик заявляет, что сейчас ведет здоровый образ жизни. Но так было не всегда. Ранее певец признавался, что в некоторое время назад сильно увлекался алкоголем.

Но теперь Леша Свик женат, у него есть двухлетняя дочка. И даже знаменитый поцелуй с Ольгой Бузовой во время совместного выступления на сцене не разрушил его отношения с женой.

Леша Свик объяснял поклонникам, что его и Ольгу Бузову связывали исключительно творческие цели.