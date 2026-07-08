Лерчек вернется в зал суда: врачи онкоцентра дали разрешение на ее участие в процессе

Ситуация вокруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) вновь оказалась в центре внимания: после приостановки уголовного дела из‑за тяжелого диагноза появились новости о возвращении матери четверых детей к участию в судебных заседаниях. Ключевым фактором стали выводы медиков — специалисты оценили состояние пациентки и вынесли свой вердикт.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, потенциально сможет присутствовать на судебных заседаниях по уголовному делу, производство по которому ранее было приостановлено в связи с ее онкологическим заболеванием. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных структурах. Данные поступили от специалистов медицинского учреждения, где Валерия Чекалина проходит лечение.

«В ответе специалистов онкологического центра им. Н. Н. Блохина на запрос представителей надзорного ведомства содержится информация о том, что Валерия Чекалина может участвовать в судебных заседаниях в рамках уголовного дела, которое было в отношении нее приостановлено», — сообщил источник в силовых структурах.

При этом собеседник агентства уточнил, что врачебные рекомендации для Чекалиной на текущий период терапии предусматривают необходимость беречь силы: пациентке следует избегать чрезмерных физических нагрузок. Таким образом, возможность участвовать в процессе есть, но с учетом состояния здоровья и предписаний медиков.

По материалам ТАСС