Лерчек требует взыскать со стилиста Янковской 2, 4 миллиона рублей

Лерчек (Валерия Чекалина) подала иск к экс-стилисту Эльвире Янковской и требует взыскать с нее 2, 4 миллиона рублей.

Валерия обвинила ее в продаже контрафакта под видом люксовых вещей. Иск подан в рамках дела о мошенничестве, где Янковская является обвиняемой.

Почему Лерчек подала миллионный иск к стилисту

Также блогер заявила, что стилист использовала ее имя для получения привилегий: скидок и доступа на закрытые мероприятия, ссылаясь на «связи» с Чекалиной.

Сама Валерия рассказала, что Янковская была ее постоянным стилистом: занималась подбором образов, поиском и покупкой одежды, сопровождала на шопинге.

Требования заявлены в рамках уголовного дела о мошенничестве, где Янковская проходит обвиняемой. Кроме того, Валерия Чекалина утверждает, что стилист использовала ее имя для личной выгоды: якобы под видом «блата» она получала скидки в салонах и проход на закрытые мероприятия.

«Продавала мне контрафактные вещи под видом оригинальных, а также использовала мое имя для получения различных привилегий. Янковская являлась моим стилистом на постоянной основе: подбирала мне образы, искала и покупала одежду, мы вместе ходили по магазинам», — рассказала блогер.

Суть затяжного конфликта в том, что Чекалина заказывала дорогие брендовые вещи через стилиста Янковскую, которая уверяла, что покупает их у надежного байера.

Доверяя подруге, блогер долго не замечала подозрительных деталей, но в итоге решила проверить подлинность в ЦУМе. Экспертиза показала, что вещи — подделки.

Где сейчас сама Эльвира Янковская

Сейчас сама Янковская находится в СИЗО как главная подозреваемая. Дело Лерчек приостановили из-за тяжелой болезни.

После рождения четвертого ребенка она борется с раком желудка четвертой стадии. Бывший муж артистки приговорен к семи годам колонии. Вину он не признает и собирается обжаловать приговор.

По некоторым сведениям, именно экс-стилист донесла на Лерчек и ее супруга, что привело к раскрытию их предполагаемых махинаций. Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты 311 млн рублей налогов, а затем — в отмывании средств и незаконном переводе денег в ОАЭ.

О самой стилистке почти ничего не известно. Изредка ее команда публикует в ее блоге посты, не касающиеся скандала. Весной появилась информация, что Янковская в свободное время увлеклась поэзией.

«Эльвира начала писать стихи. Находясь в сложной ситуации, она нашла способ выражать то, что невозможно сказать словами. Это ее первые шаги в поэзии — робкие, искренние, от души», — написала команда стилиста.

