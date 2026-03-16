Лерчек теряет зрение на фоне болезни: последние новости о состоянии блогерши

По данным Telegram-канала Mash, у блогерши начались проблемы со зрением. На 16 марта ей назначена лучевая терапия, поэтому она не сможет присутствовать на заседании в Гагаринском суде по делу о выводе денег за рубеж.

До этого Лерчек не признавала свою вину, заявляя, что ей непонятно обвинение. Ее экс-супруг Артем Чекалин, напротив, вину признал — после того, как показания дал третий фигурант, бывший бизнес-партнер Роман Вишняк (его осудили на 2,5 года).

Адвокаты Лерчек готовят необходимые медицинские документы. Скорее всего, они попросят суд отложить заседание, изменить меру пресечения или вовсе приостановить производство по делу.

Почему падает зрение

Проблемы со зрением у Чекалиной возникли не случайно. Врачи рассматривают две основные причины: либо метастазы поразили сосудистую оболочку глаза, либо сказывается общая интоксикация организма.

Ранее сообщалось, что Лерчек легла в государственный онкоцентр для прохождения курса химиотерапии. Теперь к химии добавится лучевая терапия.

Что случилось с Лерчек

Напомним, в начале марта 2026 года стало известно, что у 33-летней Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Диагноз подтвердил ее гражданский муж, танцор Луис Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, Лерчек давно мучилась от болей, но из-за домашнего ареста (против блогерши возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денег) не могла пройти обследование — суд и следователи отказывали в просьбах разрешить поход к врачам.

Ситуация резко ухудшилась после родов. 26 февраля Чекалина родила от Сквиччиарини ребенка, и боли возобновились с новой силой. 12 марта блогершу госпитализировали в онкоцентр имени Блохина для экстренного начала химиотерапии.

Сейчас дети Чекалиных живут с отцом, Артемом. А Лерчек борется за жизнь в больнице, окруженная поддержкой родных и друзей.