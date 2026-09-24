Лерчек с трудом передвигается: «Блокада боли не помогла»

Блогер Валерия Чекалина с трудом передвигается самостоятельно из-за сильных болей в спине и ногах. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил в социальных сетях, что облегчение так и не наступило: блокада боли, сделанная после недавнего ухудшения, не помогла.

Валерия отправилась на очередное обследование. По ее словам, МРТ спинного мозга получилось нечетким, и процедуру придется повторить, чтобы понять, есть ли метастазы и в чем причина болей.

«Сделали МРТ спинного мозга, оно получилось нечетким. Будут делать еще раз, чтобы понять, есть ли там метастазы или нет, в чем причина, собственно говоря, болей. Блокада боли не помогла», — пояснила сама Лерчек.

По больнице Валерия передвигается на коляске, а по лестницам ее носит Луис на руках. Самостоятельно она может ходить, но с большим трудом.

Напомним, что у Валерии Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. О болезни стало известно в феврале 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка — сына Даниэля.

С тех пор блогер проходит курсы химиотерапии и таргетной терапии, чередуя их с судебными заседаниями по делу о незаконном выводе средств.