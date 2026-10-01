Лерчек рассказала о новом виде мошенничества с ее косметикой

В своем обращении к подписчикам Лерчек отметила, что неизвестные скопировали оформление карточек ее бренда на торговых площадках. По ее словам, такие действия вводят покупателей в заблуждение, и она попросила аудиторию быть внимательнее при заказе косметики.

«И мы хотим вас предостеречь», — сказала блогер.

Косметический бренд Валерия запустила в апреле 2026 года, на фоне лечения от рака желудка четвертой стадии. В линейку вошли блески-бальзамы для губ и система ухода за лицом.

Проект юридически оформлен на ООО «Еййя», где 60% принадлежит матери Лерчек — Эльвире Феопентовой. Несмотря на сложный период, запуск вызвал большой ажиотаж: количество заказов превысило возможности сервисов, и покупатели жаловались на задержки.

Напомним, что ранее Лерчек сама становилась жертвой мошенничества. Ее бывшая стилистка Эльвира Янковская полтора года продавала ей поддельные люксовые вещи, закупленные на рынке «Садовод», выдавая их за оригиналы.

Суд признал Лерчек потерпевшей, и Янковская возместила ей почти два миллиона рублей.