Лерчек погасила задолженность перед налоговой: сколько миллионов рублей она выплатила

Блогер Лерчек на фоне борьбы с раком погасила свои долги перед государством. Звезда соцсетей и многодетная мама больше не имеет налоговых задолженностей. За Лерчек числилось несколько десятков миллионов рублей.

Погашение многомиллионной задолженности

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) погасила крупную задолженность перед государством. Как стало известно, с ее ИП списаны налоговые начисления на сумму более 175 млн рублей.

Примечательно, что еще несколько дней назад этот долг фигурировал в официальной базе данных. Факт погашения обязательств подтвержден — финансовая нагрузка такого масштаба больше не висит над блогером.

Изменения в мерах пресечения

Параллельно с урегулированием финансовых вопросов произошли подвижки и в юридическом статусе Валерии Чекалиной. В минувший понедельник, 16 марта, ей сняли домашний арест — это существенное смягчение ранее примененной меры пресечения.

Приостановлено и уголовное преследование Лерчек на фоне ее тяжелой болезни. Блогерша сразу же дала первый комментарий в связи с этим. Она заявила, что будет жить.

Сосредоточение на здоровье

На текущий момент приоритетом для Валерии Чекалиной стало лечение. Блогерша борется с онкологическим заболеванием. С учетом тяжести диагноза и пройденных процедур восстановление требует максимальной концентрации сил и внимания. У Лерчек четвертая стадия рака желудка с метастазами в легкие.

По материалам Super

